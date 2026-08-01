Німеччина

За плечима гравця кілька сезонів упевнених виступів у Бельгії.

Німецький Айнтрахт цього літа вирішив знайти підсилення для центру поля й звернув увагу на нігерійського опорного півзахисника бельгійського Брюгге Рафаеля Оньєдіку.

25-річний виконавець перебрався до Ліги Жюпіле влітку 2022 року, після чого провів 183 матчі за "чорно-синіх", забив дев’ять голів та віддав шість асистів.

Особливо результативним у цьому плані видався минулий сезон для нього з 42 матчами, трьома голами та двома гольовими передачами.

Але продовжувати контракт, який мав діяти ще рік, цього літа гравець не захотів, тож бельгійці були відкритими до перемовин.

Як повідомляють ЗМІ, сторони зійшлись на 9 млн євро + 1 млн євро бонусів, хоча Брюгге мав і більш коштовні пропозиції із Саудівської Аравії, але бажання футболіста спробувати себе в більш конкурентній європейській лізі виявилось ключовим.

Контракт буде підписано впродовж найближчих днів до 2031 року.