Команда із Брюсселя у серії пенальті обіграла Брюгге.
Гравці Юніона, ФК Юніон Сент-Жилуаз
01 серпня 2026, 09:12
Відбувся матч за Суперкубок Бельгії, в якому Юніон Сент-Жилуаз у серії пенальті обіграв Брюгге.
Основний час матчу закінчився з рахунком 1:1. Рахунок у матчі було відкрито на старті другого тайму, коли на 49 хвилині голом відзначився Ніколо Трезольді, проте на 77 хвилині Юніон відповів влучним ударом Кевіна Мак Аллістера.
У підсумку доля трофею вирішилася в серії пенальті, де гравці клубу з Брюсселя були сильнішими з рахунком 5:4.
Для Юніона це був другий в історії трофей Суперкубка Бельгії, тоді як Брюгге є рекордсменом із 19 перемогами у турнірі.