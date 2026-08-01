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Команда із Брюсселя у серії пенальті обіграла Брюгге.

Відбувся матч за Суперкубок Бельгії, в якому Юніон Сент-Жилуаз у серії пенальті обіграв Брюгге.

Основний час матчу закінчився з рахунком 1:1. Рахунок у матчі було відкрито на старті другого тайму, коли на 49 хвилині голом відзначився Ніколо Трезольді, проте на 77 хвилині Юніон відповів влучним ударом Кевіна Мак Аллістера.

У підсумку доля трофею вирішилася в серії пенальті, де гравці клубу з Брюсселя були сильнішими з рахунком 5:4.

Для Юніона це був другий в історії трофей Суперкубка Бельгії, тоді як Брюгге є рекордсменом із 19 перемогами у турнірі.