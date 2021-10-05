Украина

Жеребьевка чемпионата Европы 2022 года пройдет 18 октября.

18 октября, в 19:00 по киевскому времени пройдет церемония жеребьевки финальной части Евро-2022 по футзалу, которая пройдет в нидерландском Зейсте. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Для жеребьевки были сформированы четыре корзины согласно рейтингу сборных. Украина занимает десятое место и поэтому она попала в третью корзину.

Подопечные Александра Косенко заняли второе место в своей отборочной группе и стали вторыми в рейтинге команд, занявших вторые места. Напрямую в финальную часть попали шесть лучших вторых команд из восьми, а две худшие — Сербия и Беларусь — сыграют между собой матчи плей-офф, которые пройдут с 14 по 17 ноября.

Евро-2022. Корзины для жеребьевки

Корзина 1: Испания, Россия, Португалия, Казахстан.

Корзина 2: Хорватия, Азербайджан, Сербия/Беларусь, Италия.

Корзина 3: Украина, Словения, Босния и Герцеговина, Польша.

Корзина 4: Финляндия, Словакия, Грузия, Нидерланды.

По итогам жеребьевки 16 участников будут разбиты на четыре группы по четыре команды. Хозяин турнира, сборная Нидерландов, при жеребьевке разместится на первой позиции в группе А. Сборные Украины и России будут разведены по разным группам.

Согласно запланированному календарю, групповой этап пройдет с 19 по 29 января 2022 года, после чего будут сыграны матчи 1/4 финала — 31 января — 1 февраля. Полуфиналы состоятся 4 февраля, а матч за третье место и финал — 6 февраля.

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