Львівський клуб не став продовжувати контракт із 33-річним українським воротарем.

Карпати офіційно оголосили про завершення співпраці з голкіпером Андрієм Кліщуком. Контракт досвідченого воротаря спливає 30 червня, після чого футболіст залишить львівський клуб у статусі вільного агента.

У заяві Карпат подякували гравцеві за професіоналізм та побажали успіхів у подальшій кар’єрі.

Кліщук приєднався до львівської команди влітку 2025 року. У сезоні-2025/26 воротар провів три матчі, у яких пропустив чотири м’ячі.

Протягом кар’єри 33-річний голкіпер також виступав за Чорноморець, Гірник-Спорт, Ниву Вінниця, Нафтовик, Дніпро-1, Кристал Херсон, Інгулець та Кривбас.

