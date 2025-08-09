Україна

Кривбас у меншості переграв Металіст 1925

Патрік ван Леувен свою першу перемогу на чолі криворізького колективу здобув у грі проти своєї попередньої команди.

Кривбас — Металіст 1925, фото ФК Металіст 1925

Кривбас — Металіст 1925 2:0

Голи: Мендоза, 40, Парако, 65



Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац (Тьяго, 46) — Задерака, Бандейра, Твердохліб — Микитишин (Шевченко, 78), Парако (Каменський, 73), Мендоза.



Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев (Когут, 71), Калюжний, Панченко (Чурко, 71) — Арі (Рашиця, 57), Мба (Петер, 57), Антюх.



Попередження: Бандейра, Юрчец



На 74-й хвилині був вилучений Рафаель Алешандре Бандейра да Фонсека (Кривбас) (друге попередження).