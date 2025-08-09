Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 9 серпня 2025 року.

У другому турі чемпіонату України-2025/26 у Кривому Розі місцевий Кривбас завдав поразки харківському Металісту 1925.

Ближче до завершення першого тайму Глейкер Мендоза вивів господарі поля вперед. У другій половині протистояння Карлос Парако подвоїв їхню перевагу, встановивши на табло підсумковий рахунок, адже навіть вилучення Рафаеля Бандейра не допомогло гостям бодай скоротити своє відставання.

У понеділок, 18 серпня, Кривбас гостюватиме в луганської Зорі, тоді як Металіст 1925 двома днями раніше — в Олександрії.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Металіст 1925 у рамках другого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Кривбас — Металіст 1925 2:0

Голи: Мендоза, 40, Парако, 65



Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац (Тьяго, 46) — Задерака, Бандейра, Твердохліб — Микитишин (Шевченко, 78), Парако (Каменський, 73), Мендоза



Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев (Когут, 71), Калюжний, Панченко (Чурко, 71) — Арі (Рашиця, 57), Мба (Петер, 57), Антюх



Попередження: Бандейра, Юрчец



На 74-й хвилині був вилучений Рафаель Бандейра (Кривбас) (друге попередження)