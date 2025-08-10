Україна

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 10 серпня, розпочавшись о 13:00.

У рамках другого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Києві місцева Оболонь прийматиме Олександрію.

НЕДІЛЯ, 10 СЕРПНЯ, 13:00. ОБОЛОНЬ-АРЕНА, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР КАЛЬОНОВ (ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Столичний клуб завершив минулу кампанію чемпіонату України уникнувши зони перехідних матчів. При цьому в 30-ти матчах гравці Оболоні відзначилися всього 19-ти голами, обійшовши за цим показником виключно Лівий Берег (18). Судячи зі старту в новому сезоні УПЛ, проблеми в атакувальній ланці "броварів" нікуди не поділися.

Минулого понеділка колектив Олександра Антоненка гостював у Металіста 1925 у Житомирі. Оболоні вдалося створити навіть більше гольових моментів, аніж її супернику. Проте, своїми можливостями не скористався ніхто, тож харків'яни й кияни не порадували результативними ударами, поділивши залікові бали.

Олександрія після двох поразок від Партизана (загальний рахунок — 0:6), які призвели до вильоту з другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, ще раз розчарувала своїх уболівальників уже на внутрішній арені. Тижнем раніше "поліграфи" гостювали в Кудрівки, при чому проходив матч якраз на Оболонь-Арені, де вони гратимуть і сьогодні.

Колектив Кирила Нестеренка поступився дебютанту турніру (1:3) і втратив двох важливих виконавців (Кирило Ковалець і Мігель Кампуш) через вилучення. Проте, за версією букмекерів саме Олександрія є фаворитом. Так, на перемогу гостей можна поставити з коефіцієнтом 2.33, тоді як потенційний успіх господарів поля оцінюється показником 3.45. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.10.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Оболонь: Марченко — Суханов, Приймак, Курко, Дубко, Шевченко — Мединський, Чех, Слободян — Бичек, Устименко

Олександрія: Шевченко — Скорко, Беїратче, Ндіка Матам — Булеца, Ф. Енріке, Мишньов — Козак, Кулаков, Цара

ЦІКАВІ ФАКТИ

Безпрограшна домашня клубна рекордна серія Оболоні триває в УПЛ 4 гри: 2 перемоги та 2 нічиї.

Оболонь на своєму полі не пропускає голів впродовж 180-ти хвилин.

Безвиграшна гостьова серія Олександрії триває в Чемпіонаті триває 3 гри: нічия та 2 поразки.

15-й гол в УПЛ може забити Дмитро Мишньов (Олександрія), 10-й — Денис Устименко (Оболонь).

Олександр Антоненко проведе 1-й домашній тренерський матч в УПЛ.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА