Україна

Футболіст отримав червону картку та брав участь у сутичці.

28-річний центральний захисник Олександрії Мігель Кампуш отримав п’ять матчів дискваліфікації після епізоду у грі з Кудрівкою (1:3) у стартовому турі нового сезону УПЛ. Рішення було оприлюднене на офіційному сайті Прем’єр-ліги.

Інцидент стався 3 серпня на 87-й хвилині матчу: після ігрового зіткнення Кампуш ударив суперника — форварда Кудрівки Дениса Світюху — ногою в обличчя. Головний арбітр Євген Цибулько одразу показав португальцю пряму червону картку. Перед тим, як залишити поле, футболіст також взяв участь у штовханині з гравцями суперника.

Через відсторонення Кампуш пропустить наступні п’ять поєдинків чемпіонату України.