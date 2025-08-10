Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 10 серпня, розпочавшись о 18:00.

У рамках другого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 львівські Карпати зіграють домашній матч проти донецького Шахтаря.

КАРПАТИ — ШАХТАР

НЕДІЛЯ, 10 СЕРПНЯ, 18:00. УКРАЇНА, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МИКОЛА БАЛАКІН (КИЇВСЬКА ОБЛ.). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Без перебільшення, центральний матч туру. І, напевно, найбільш інтригуючий також. Оскільки ніхто не знає, у якому стані підійде команда Арди Турана до звітного протистояння на тлі тривалого переїзду з Атен, де й без того було залишено чимало сил у протистоянні проти місцевого Панатінаїкоса в кваліфікації Ліги Європи УЄФА (0:0).

А ще в Шахтаря почались перші серйозні кадрові проблеми в цьому сезоні, і стосуються вони ланки, яка безпосередньо має давати результат. Кевін до столиці Греції не літав узагалі, тоді як на Спірос Луїсі травмувався Егіналду, а до цього в першому ж матчі чемпіонату проти кам’янець-подільського Епіцентру (1:0) пошкодження зазнав Лассіна Траоре. Як виявилось, у буркінійця все знову дуже погано й йому прогнозують п’ять місяців поза футболом.

А отже диспозиція така, що в "гірників" наразі лише один центральний нападник, тоді як ліворуч в атаці залишив лише Невертон, а Кевін, скоріше за все, якщо й зіграє проти Карпат, то лічену кількість хвилин — його не вистачало в Атенах, а результат кваліфікації до другого за силою єврокубка наразі для донеччан важить значно більше. І ще є Аліссон, який, яким би не був видовищним старт сезону для нього, теж не є залізною людиною. Тож треба шукати простір для ротації, і добре, що Мар’ян Швед показав декілька непоганих хвилин у столиці Греції.

Бо львівські Карпати в домашній грі проти Шахтаря будуть прагнути, щонайменше, повторити досягнення другого кола зразка минулого сезону та відібрати очки в "гірників", які що тоді (0:0), що зараз, живуть із мріями про чемпіонство. "Леви" ж тим часом що тоді, що зараз, мріють про єврокубки.

Але перша гра проти житомирського Полісся у виконанні команди Владислава Лупашка, яка взагалі-то й мала показати рівень амбіцій Карпат у цьому сезоні, була невтішною. Домашня поразка 0:2, як і рік тому восени, коли було 1:3, може в подальшому коштувати дуже дорого Карпатам у очній боротьбі. Наприклад, у минулому сезоні вони поступились "вовкам" усього в два очки, які важили місця в єврокубках. От у першій очній зустрічі ця різниця, зокрема, і сформувалась.

Тож львів’яни будуть шукати залікові бали в грі проти Шахтаря, який вражає своїми фізичними кондиціями на старті сезону та зрілістю в єврокубкових матчах. Але у "гірників" усе одно в головах, як би Туран не намагався вибити звідти ці думки, будуть міркування про матч-відповідь проти Панатінаїкоса. А отже варто очікувати на агресивний футбол від донеччан уже з перших хвилин — інакше доведеться витрачати додатковий ресурс, який у такому шаленому графіку є дуже обмеженим. Пощастило, що потім до Кракова вважай лише кордон перейти.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арди Турана. Так, на перемогу Шахтаря можна поставити з коефіцієнтом 1.49, тоді як потенційний успіх Карпат оцінюється показником 7.10. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.40.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Карпати: Домчак — Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мірошниченко — Чачуа, Альварес, Бруніньо — Вітор, Краснопір, Костенко.

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньо Азеведо — Бондаренко, Очеретько, Педріньо да Сілва — Швед, Еліас, Невертон.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Карпати можуть виграти десятий домашній матч в УПЛ.

Карпати програли три матчі поспіль у чемпіонаті — клубний антирекорд.

Карпати пропускають дев’ять матчів поспіль в УПЛ (15 голів) — клубний антирекорд.

Шахтар не програє дев’ять матчів поспіль — шість перемог та три нічиїх.

Артем Бондаренко може забити 35 гол в УПЛ, Георгій Судаков — 30, Дмитро Криськів — 15, Єгор Назарина, Кевін (усі — Шахтар), Денис Мірошніченко (Карпати) — 10.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди зустрічались 79 разів (із урахуванням "старих Карпат"). 15 перемог львів’ян проти 49 у донеччан, тоді як ще 15 матчів завершились унічию. Найбільша перемога кожної з команд — Карпати (4:0 / 1976), Шахтар (5:0 / 2011, 2019; 6:1 / 2018). Різниця голів — 59:150.

ПОТОЧНА ФОРМА