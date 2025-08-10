Україна
10 серпня 2025, 17:27
Колос сповна скористався ротацією Полісся поміж матчами проти Пакша
Руслан Ротань ризикнув — і програв.
Полісся — Колос, фото ФК Колос Ковалівка
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Полісся — Колос 0:1
Гол: Климчук, 47
Полісся: Кудрик — Хадрой (Кравченко, 61), Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Таллес Коста, Мельниченко (Бабенко, 67), Йосефі (Караман, 46) — Назаренко, Гайдучик (Філіппов, 61), Гонсалвеш (Гуцуляк, 61).
Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Е. Краснічі, Цуріков — Гагнідзе (Демченко, 90), Теллес, Ррапай (А. Краснічі, 82) — Кане (Алефіренко, 46), Климчук (Гусол, 75), Велетень (Третьяков, 75).
Попередження: Понєдєльнік, Цуріков