Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 11 серпня, розпочавшись о 18:00.

У рамках другого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 луганська Зоря зіграє домашній матч проти Кудрівки.

ЗОРЯ — КУДРІВКА

ПОНЕДІЛОК, 11 СЕРПНЯ, 18:00. ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДМИТРО ЄВТУХОВ (ДНІПРО). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Свою дебютну сенсацію зухвалий новачок "елітного" дивізіону вже створив тиждень тому, коли обіграв тепер уже колишнього представника нашої країни в єврокубках — Олександрію (3:1). Не очікували на цей успіх команди Віталія Костишина вболівальники на Оболонь-Арені, але він таки стався цілком закономірно та повністю за грою. Однак завжди після подібного виступу виникає слушне запитання — а що далі?

А далі у сенсаційної Кудрівки луганська Зоря, яка не змогла в першому офіційному матчі після повернення Віктора Скрипника на посаду головного тренера навіть забити у ворота черкаського ЛНЗ (0:0). Та й узагалі попередня гра на стадіоні Динамо в столиці була невиразною від "мужиків", які влітку залишились без Младена Бартуловича та одного з провідних гравців — півзахисника Олександра Яцика, який повернувся з оренди до Динамо.

Однак нічия на старті для Зорі це явно не катастрофа на початку сезону. Скоріше це сигнал, що десь на зборах не пропрацювали певні моменти як у атаці, так і в захисті, бо ЛНЗ міг забивати й не один гол, тож тепер цікаво, як реагуватиме Скрипник та його команда. Суперник для луганців цього разу буде явний андердогом, але з такими зубами, що не можна Зорі позаздрити.

У Кудрівки є й гра на контратаках, і позиційний футбол, і стандарти, як ми вже могли пересвідчитись. Тож це, можливо, і новачок за профайлом, але точно не виглядає як команда на один сезон в УПЛ. Нехай і з дуже скромними можливостями. А отже гра обіцяє бути цікавою, як для вечора понеділка. Чи є в ній явний фаворит? Експерти схиляються до думки, що так. Але в цьому випадку навіть менше залежатиме ситуація від самого бажання Зорі перемогти вперше в сезоні, аніж від здатності Кудрівки не хапати Бога за бороду після надзвичайно видовищної перемоги над іменитим суперником. Хоча Олександрія нині перебуває на межі розпаду, у Зорі таких проблем немає.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Віктора Скрипника. Так, на перемогу Зорі можна поставити з коефіцієнтом 1.87, тоді як потенційний успіх Кудрівки оцінюється показником 4.55. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.55.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Зоря: Сапутін — Жуніньйо, Башич, Яньїч, Пердута — Саленко, Дришлюк — Вакула, Мічин, Слесар — Будківський.

Кудрівка: Яшков — Мельничук, Потімков, Шаповал, Мачелюк — Нагнойний, Думанюк — О. Козак, Морозко, Сторчоус — Лєгостаєв.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Зоря не перемагає в домашніх матчах чемпіонату три гри поспіль: дві нічиїх та одна поразка.

Зоря не може забити в домашній грі УПЛ 311 хвилину.

Віктор Скрипник проведе 40 матч у якості тренера Зорі в УПЛ.

Андрій Тотовицький може забити 35 гол в УПЛ, Дмитро Коркішко — 15 (обидва Кудрівка), Петар Мічин (Зоря) — 10.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше не зустрічались.

ПОТОЧНА ФОРМА