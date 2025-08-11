Україна

Екснападник збірної України допомагатиме популяризувати бокс та надихати молодь до занять спортом.

Федерація боксу України офіційно оголосила про приєднання колишнього нападника національної збірної України та радника Міністра молоді та спорту Євгена Селезньова до своєї амбасадорської команди.

"Євген завжди був прикладом працелюбності, дисципліни та поваги до своєї справи. Тепер він готовий ділитися цим досвідом і в боксерській родині, допомагаючи популяризувати бокс та надихати молодь до занять спортом.



Федерація боксу України вітає Євгена Селезньова в амбасадорській команді. Разом ми продовжуємо формувати середовище, де спортивний досвід, авторитет і особисті досягнення стають основою для нових перемог.



Попереду — яскраві ініціативи та проєкти, які поєднують різні види спорту задля єдиної мети — розвитку українського спорту", — сказано в заяві ФБУ.



Євген Селезньов — володар Кубка УЄФА сезону-2008/09, дворазовий найкращий бомбардир чемпіонату України, триразовий чемпіон країни та фіналіст Ліги Європи сезону-2014/15. За збірну України він провів 58 матчів, забив 11 голів та віддав 2 асисти.