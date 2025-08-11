Україна
11 серпня 2025, 19:58
Зоря закрила другий тур УПЛ перемогою над Кудрівкою
Новачки "елітного" дивізіону гідно боролись до кінця, але цього разу залишились без очок.
Зоря — Кудрівка, фото УПЛ
11 серпня 2025, 19:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Зоря — Кудрівка 2:1
Голи: Саленко, 22, Джордан, 56 — Лєгостаєв, 50
Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Янич, Башич, Жуніньйо (Малиш, 76) — Слесар, Мічин (Руан, 76), Саленко (Дришлюк, 65), Вакула (Горбач, 76) — Будківський.
Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Векляк, Шаповал, Мельничук — Думанюк (Лосенко, 46), Сторчоус (Світюха, 66), Нагнойний — О. Козак (Коркішко, 82), Лєгостаєв (Безбородько, 77), Морозко (Тотовицький, 66).
Попередження: Янич — Світюха, Векляк