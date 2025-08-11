Україна

Зоря закрила другий тур УПЛ перемогою над Кудрівкою

Новачки "елітного" дивізіону гідно боролись до кінця, але цього разу залишились без очок.

Зоря — Кудрівка, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Зоря — Кудрівка 2:1

Голи: Саленко, 22, Джордан, 56 — Лєгостаєв, 50



Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Янич, Башич, Жуніньйо (Малиш, 76) — Слесар, Мічин (Руан, 76), Саленко (Дришлюк, 65), Вакула (Горбач, 76) — Будківський.



Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Векляк, Шаповал, Мельничук — Думанюк (Лосенко, 46), Сторчоус (Світюха, 66), Нагнойний — О. Козак (Коркішко, 82), Лєгостаєв (Безбородько, 77), Морозко (Тотовицький, 66).



Попередження: Янич — Світюха, Векляк