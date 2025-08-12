Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 11 серпня 2025 року.

Луганська Зоря здобула перемогу над сенсаційним дебютантом Кудрівкою з Чернігівщини — 2:1.

Відкрив рахунок у цій зустрічі Саленко-молодший на 22-й хвилині, для якого цей гол став дебютним за Зорю та в УПЛ у цілому, проте гості зрівняли вже у другому таймі — гол Лєгостаєва.

"Мужики" відповіли за кілька хвилин, коли переможний м’яч на свій рахунок записав Джордан після подачі зі стандарту, та приніс до активу Зорі три очки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Кудрівка в рамках другого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Зоря — Кудрівка 2:1

Голи: Саленко, 22, Джордан, 56 — Лєгостаєв, 50



Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Янич, Башич, Жуніньйо (Малиш, 76) — Слесар, Мічин (Руан, 76), Саленко (Дришлюк, 65), Вакула (Горбач, 76) — Будківський.



Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Векляк, Шаповал, Мельничук — Думанюк (Лосенко, 46), Сторчоус (Світюха, 66), Нагнойний — О. Козак (Коркішко, 82), Лєгостаєв (Безбородько, 77), Морозко (Тотовицький, 66).



Попередження: Янич — Світюха, Векляк