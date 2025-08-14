Україна

До команди також приєдналися ще шість новачків, серед яких досвідчені гравці українських клубів.

Аматорський клуб Авангард Лозова офіційно оголосив про підписання двох колишніх гравців національної збірної України — Євгена Селіна та Дениса Олійника.

Окрім них, склад команди поповнили Станіслав Прус, Микола Ярош, Олег Чоботар, Микита Полюлях, Максим Жичиков та Олексій Яковенко.

Євген Селін у своїй кар’єрі виступав за Динамо, Металіст, Ворсклу, грецькі Платаніас та Астерас, угорський МТК, кіпрський Анортосіс, а також українські Десну, ЛНЗ, Чорноморець і ЮКСА.

Денис Олійник грав за Нафтовик, Арсенал, Дніпро, нідерландський Вітес, німецький Дармштадт, фінський СІК, а також за українські Десну, Геліос, Ворсклу та ЛНЗ.