Німеччина

18-річний форвард збірної України U-19 перейшов із Динамо Дрезден.

Берлінський Уніон підписав контракт із 18-річним українським нападником Дмитром Богдановим. Форвард перебрався з Динамо Дрезден, де минулого сезону виступав за молодіжну та основну команди.

Богданов тренуватиметься з першою командою Уніона та виступатиме за U-19. У сезоні 2023/24 він забив 27 голів і зробив 7 асистів у 31 матчі на юнацькому рівні, а також дебютував у Третій лізі Німеччини.

"Це чудова можливість для мене. Хочу прогресувати крок за кроком і виправдати довіру клубу", — сказав футболіст.

Дмитро є вихованцем київського Динамо, він у 2022 році разом із родиною переїхав до Німеччини через війну, після чого приєднався до академії Динамо Дрезден.

На юнацькому рівні Богданов грав за збірні України U-17 та U-19. У 2024 році дійшов із командою U-19 до півфіналу Євро.

Інформація про суму трансферу та тривалість контракту не розголошується.