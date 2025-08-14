Україна

Новачок команди дав інтерв'ю.

Венесуельський новачок криворізького Кривбасу, півзахисник Андрусв Араухо дав перше інтервʼю в якості футболіста червоно-білих.

"Для мене це була справжня мрія. Я завжди хотів приїхати до Європи та грати тут. Впевнений, потрапив у справді великий клуб. Приїхав із твердим переконанням, що зможу зробити тут свій внесок у досягнення серйозних результатів. У нас дуже молода команда, але з величезним бажанням змагатися. Чому б не вивести Кривбас на міжнародну арену? Це — моя мета.

Якщо чесно, це була мрія. І для мене, і для моєї родини. Ми довго працювали заради цього моменту. Завдяки скромності, наполегливій праці та вірі це стало можливим. Я завжди ставлю відданість клубу на перше місце. Так, я розмовляв із кількома гравцями команди перед трансфером. Вони розповіли мені про місто — Кривий Ріг. Воно справді дуже гарне, красиве. Я радий, що опинився саме тут.

Я дуже агресивний гравець. Добре граю у відборі, завжди заряджений енергією та намагаюся «заразити» нею всю команду. Але для цього потрібен колектив — згуртована група, яка готова працювати разом задля досягнення результату. І тут з цим немає проблем.

Моя головна мета — виступати з клубом у міжнародних турнірах і залишити тут свій слід. Хочу, щоб цей етап кар’єри був плідним і благословенним. Сподіваюся, що мені вдасться досягти багато чого важливого як для себе, так і для Клубу. Це дуже важливий етап у моєму житті. Я хочу закріпитися в Європі, допомогти «Кривбасу» зростати та сам постійно розвиватися — як гравець і як людина", — сказав Араухо.

У минулій кампанії Андрусв був кращим у команді за кількістю виграних єдиноборств, а показник точності його передач зупинився на позначці — 88%.

У перших двох турах Кривбас набрав три очки і посідає восьме місце в УПЛ. У наступному турі криворіжці зіграють проти Зорі – 18 серпня.