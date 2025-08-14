Рейтинг букмекерів

Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів.

Новий сезон Ла Ліги ось-ось стартує. Розповідаємо, кого експерти вважають головним фаворитом в боротьбі за золоту бутсу.

Цілком очікувано, головним претендентом на нагороду є Кіліан Мбаппе (Реал). Така подія оцінюється коефіцієнтом 1.75. Головним конкурентом француза вважається Роберт Левандовські (Барселона) — на його успіх можна поставити з котируванням 2.6. Трійку замикає форвард Атлетіко Александр Серлот — на це пропонується коефіцієнт 10.

Також серед претендентів є ще один футболіст Барселони — Рафінья. На це можна поставити з показником 12. А те, що найбільше голів заб'є Хуліан Альварес (Атлетіко), пропонується котирування 18.

Інші претенденти на нагороду:

Анте Будимір (Осасуна) — 20

Вінісіус Жуніор (Реал) — 30

Ферран Торрес (Барселона) — 40

Борха Іглесіас (Бетіс) — 40

Джуд Беллінгем (Реал) — 50

Айозе Перес (Вільярреал) — 50

Горка Гурусета (Атлетік) — 60

Пишіть свої думки щодо можливого переможця у коментарі.