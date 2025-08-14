Пропонуємо вашій увазі котирування букмекерів.
Кіліан Мбаппе, getty images
14 серпня 2025, 13:10
Новий сезон Ла Ліги ось-ось стартує. Розповідаємо, кого експерти вважають головним фаворитом в боротьбі за золоту бутсу.
Цілком очікувано, головним претендентом на нагороду є Кіліан Мбаппе (Реал). Така подія оцінюється коефіцієнтом 1.75. Головним конкурентом француза вважається Роберт Левандовські (Барселона) — на його успіх можна поставити з котируванням 2.6. Трійку замикає форвард Атлетіко Александр Серлот — на це пропонується коефіцієнт 10.
Також серед претендентів є ще один футболіст Барселони — Рафінья. На це можна поставити з показником 12. А те, що найбільше голів заб'є Хуліан Альварес (Атлетіко), пропонується котирування 18.
Інші претенденти на нагороду:
Анте Будимір (Осасуна) — 20
Вінісіус Жуніор (Реал) — 30
Ферран Торрес (Барселона) — 40
Борха Іглесіас (Бетіс) — 40
Джуд Беллінгем (Реал) — 50
Айозе Перес (Вільярреал) — 50
Горка Гурусета (Атлетік) — 60
