Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та київська Оболонь.
Василь Руніч, фото ФК Рух Львів
15 серпня 2025, 17:03
Львівський Рух та київська Оболонь відкриватимуть третій тур української Прем'єр-ліги на стадіоні Україна.
Іван Федик, після розгрому від київського Динамо (1:5), залучив до стартового складу Кваса в центр поля, тоді як Руніч гратиме ліворуч в атаці.
Олександр Антоненко, на тлі перемоги над Олександрією (1:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Лях — Квас, Підгурський, Пастух — Кітела, Фаал, Руніч.
Запасні: Сірук, Левицький, Бойко, Товарницький, Касарда, Слюсар, Притула, Едсон, Алмазбеков, Рейляну, Себро, Клайвер.
Запасні: Федорівський, Блізніченко, Грисьо, Коріх, Ломницький, Мединський, Нестеренко, Є. Прокопенко, Семенов, Фещенко, Черненко, Чорний.
Оболонь: Марченко — Суханов, Приймак, Курко, Дубко, Є. Шевченко — Кулаковський, Чех, Слободян — Бичек, Устименко.
Гра Рух — Оболонь почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.