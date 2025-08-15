Львівський Рух та київська Оболонь відкриватимуть третій тур української Прем'єр-ліги на стадіоні Україна.

Іван Федик, після розгрому від київського Динамо (1:5), залучив до стартового складу Кваса в центр поля, тоді як Руніч гратиме ліворуч в атаці.

Олександр Антоненко, на тлі перемоги над Олександрією (1:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Лях — Квас, Підгурський, Пастух — Кітела, Фаал, Руніч.

Запасні: Сірук, Левицький, Бойко, Товарницький, Касарда, Слюсар, Притула, Едсон, Алмазбеков, Рейляну, Себро, Клайвер.

Оболонь: Марченко — Суханов, Приймак, Курко, Дубко, Є. Шевченко — Кулаковський, Чех, Слободян — Бичек, Устименко.

Запасні: Федорівський, Блізніченко, Грисьо, Коріх, Ломницький, Мединський, Нестеренко, Є. Прокопенко, Семенов, Фещенко, Черненко, Чорний.

Гра Рух — Оболонь почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.