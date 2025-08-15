Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та київська Оболонь.

Львівський Рух та київська Оболонь відкриватимуть третій тур української Прем'єр-ліги на стадіоні Україна.

Іван Федик, після розгрому від київського Динамо (1:5), залучив до стартового складу Кваса в центр поля, тоді як Руніч гратиме ліворуч в атаці.

Олександр Антоненко, на тлі перемоги над Олександрією (1:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Лях — Квас, Підгурський, Пастух — Кітела, Фаал, Руніч.

Запасні: Сірук, Левицький, Бойко, Товарницький, Касарда, Слюсар, Притула, Едсон, Алмазбеков, Рейляну, Себро, Клайвер.



Оболонь: Марченко — Суханов, Приймак, Курко, Дубко, Є. Шевченко — Кулаковський, Чех, Слободян — Бичек, Устименко.