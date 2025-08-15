Україна

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 15 серпня, розпочавшись о 18:00.

У рамках третього туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Львові місцевий Рух прийматиме київську Оболонь.

П'ЯТНИЦЯ, 15 СЕРПНЯ, 18:00. СТАДІОН УКРАЇНА, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДМИТРО ПАНЧИШИН (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Після значних втрат у вигляді десяти вихідних трансферів і відходу головного тренера Віталія Пономарьова до черкаського ЛНЗ, Рух під керівництвом Івана Федика стартував у новій, шостій для себе кампанії чемпіонату України з непростої домашньої звитяги над дебютантом турніру СК Полтава (2:1). Протистояння ж наступного туру видалося для "жовто-чорних" вкрай невдалим.

Рівно тижнем раніше львів'яни приймали іншого, більш статусного суперника зі столиці, а саме переможця УПЛ-2024/25 Динамо. Господарі поля пропустили один гол у першому таймі дуелі, але в другому — аж чотири, раз відповівши гостям результативним ударом Бабукара Фаала. Матч також запам'ятався рекордом Олега Дзюринця, який став наймолодшим гравцем в історії турніру.

Оболонь у свою чергу, після нічиєї з харківським Металістом 1925 (0:0) у Житомирі в першому турі УПЛ, приймала "срібного" призера минулого розіграшу — Олександрію. Гарматний постріл Сергія Суханова приніс "біло-зеленим" три залікових бала. Столичний колектив також продовжив свою "суху" серію в чемпіонаті України до трьох поєдинків, чого він не досягав із травня 2024 року.

Статистика протистоянь львівського й київського клубів рівна, і варто очікувати, що сьогодні ввечері серйозних змін вона не зазнає. У той же час за версією букмекерів фаворитами протистояння є підопічні Івана Федика. Так, на перемогу Руху можна поставити з коефіцієнтом 2.40, тоді як потенційний успіх Оболоні оцінюється показником 3.35. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.10.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, В. Роман — Підгурський — Руніч, Пастух, Притула, Алмазбеков — Фаал

Оболонь: Марченко — Суханов, Приймак, Курко, Дубко, Шевченко — Слободян, Чех, Нестеренко — Устименко, Бичек

ЦІКАВІ ФАКТИ

70-й домашній матч Рух в УПЛ.

Рух може здобути 40-у перемогу в Чемпіонаті.

Пропускний серіал Руху в УПЛ триває 4 гри — 8 голів.

Безпрограшна серія Оболоні в УПЛ триває 3 гри: 2 перемоги та нічия.

Оболонь не пропускає голів в Чемпіонаті впродовж 313-ти хвилин.

10-й гол в УПЛ може забити Денис Устименко (Оболонь).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА