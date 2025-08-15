Україна

Команда Олександра Антоненко тишком-нишком очолила турнірну таблицю УПЛ на старті сезону.

Немає перепочинку в українського вболівальника в серпні, оскільки посеред тижня ми спостерігаємо за грою наших команд на міжнародній арені, а вже під початок чергового футбольного вікенду повертаємось до справ у національній першості. А там саме розпочався третій тур Прем’єр-ліги, який на полі стадіону Україна своїм протистоянням відкривали львівський Рух та київська Оболонь.

Команда Івана Федика тиждень тому невдало спробувала поборотись із київським Динамо й отримала розгром на номінально домашньому полі з рахунком 1:5. А от у колективу Олександра Антоненка справи йшли все ж таки значно краще. "Пивовари" спочатку стримали імениту атаку харківського Металіста 1925 (0:0), а потім здобули й першу свою перемогу в новій кампанії — над Олександрією (1:0), яка все ніяк не може знайти свою оптимальну форму.

І при цьому тренерський штаб киян відзначався тим, що не проводив ротацію в стартовому складі в цих поєдинках узагалі. І така стабільність позитивно позначилась на грі команди й цього разу. Це був сповнений боротьби перший тайм, через що медичний персонал обох команд з’являвся на полі чи не частіше, аніж гравці тримали м’яч у ногах, проте Оболонь за таких умов зуміла відкрити рахунок.

На 27 хвилині подача штрафного з лівого флангу від Слободяна припала точно на голову Устименку в центрі штрафного, а той успішно кивнув у напрямку дальнього кута воріт. На цьому з небезпекою до перерви було покінчено, бо далі Федик не витримав і зробив дві заміни вже на 39 хвилині, тож можна було зрозуміти настрій тренера Руху. Для молодого Кваса, зокрема, це були погані новини, адже дебют у стартовому складі в нього геть не вийшов. Але й Оболонь утратила через травму Бичека вже до перерви, тож ця гра одним складом має й інший бік.

На другий тайм команди випустили ще по одному свіжому гравцю, тож можливості для ротації обох тренерів стрімко скорочувались. І Оболонь при цьому ще й вирішила законсервувати свій забитий м’яча грою в обороні, яка виявилась не надто й надійною. На завершення повної години ігрового часу на полі з’явився ще й Нестеренко, першою дією якого став фол майже на межі власного штрафного проти Слюсара, який призвів до стандарту, ударом із якого в лівий воротарський верхній кут Лях зрівняв рахунок.

"Жовто-чорні" намагались одразу й дотиснути суперників до другого гола, і навіть момент у Фаала з ударом головою для цього був наявним, але тоді м’яч пішов повз ліву стійку, а вже за кілька миттєвостей гру довелось зупиняти через повітряну тривогу. Нетривалу, але цього цілком вистачило для того, щоб Рух утратив атакувальний темп, а Оболонь навпаки повернулась до гри. Ще й Копина на рівному місці смикнув м’яз, тож ці вимушені павзи в матчі тільки нашкодили господарям.

А що "пивовари"? У них і моментів особливо не було біля чужих воріт аж до завершення гри. Проте був також стандарт, а оскільки Суханов тиждень тому вже всім продемонстрував, наскільки якісно може виконувати дальні удари, то зробити це із стандартного положення на лівому фланзі для нього не склало жодних проблем. М’яч залетів точно в лівий верхній кут воріт львів’ян, через що вони в підсумку й програли.

У наступному турі львівський Рух гостюватиме в харківського Металіста 1925, тоді як київська Оболонь поїде до криворізького Кривбасу.Рух —1:2Лях, 62 — Устименко, 27, Суханов, 74Герета — Копина (Едсон, 71), Слюбик, Холод, Лях — Квас (Притула, 39), Підгурський (Слюсар, 46), Пастух — Кітела (Алмазбеков, 39), Фаал, Руніч.Марченко — Суханов, Приймак, Курко, Дубко, Є. Шевченко — Кулаковський (Семенов, 46), Чех, Слободян (Нестеренко, 59) — Бичек, Устименко (Прокопенко, 60).Попередження: Слюбик — Кулаковський, Семенов, Нестеренко