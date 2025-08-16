Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 16 серпня, розпочавшись о 15:30.

У рамках третього туру української Прем'єр-ліги-2025/26 ковалівський Колос зіграє домашній матч проти львівських Карпат.

КОЛОС — КАРПАТИ

СУБОТА, 16 СЕРПНЯ, 15:30. КОЛОС, КОВАЛІВКА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕГ КОГУТ (ТЕРНОПІЛЬ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

У минулому турі львівські Карпати брали участь у центральному матчі вікенду проти донецького Шахтаря, і разом із "гірниками" влаштували нам божевільне вогняне шоу на стадіоні Україна (3:3). Начебто й непоганий результат для команди Владислава Лупашка, але позаду нього стоїть поразка від житомирського Полісся в першому турі (0:2), а також дві невдалі гри наприкінці минулої кампанії у відповідальний момент. Таким чином "леви" не перемагають уже чотири матчі поспіль.

У той самий час ми маємо ковалівський Колос у якості суперника Карпат за прийдешньою грою. Руслан Костишин наприкінці минулого сезону своїм поверненням на посаду головного тренера клубу стабілізував ситуацію. Але хто ж тоді міг передбачити, що вже на старті нового сезону "колоски" будуть розвінчувати довкола себе міти про "сухий" футбол?

Потужними були два стартових суперники для клубу з Ковалівки — Кривбас та Полісся, але обидвох удалось обіграти з рахунками 2:1 та 1:0 відповідно, а також чітким розумінням того, на що треба тиснути Колосу для здобуття результату. Раніше за командою такого не спостерігалось. А отже таким є результат роботи Костишина за час літнього відпочинку, і тепер усі очікують на продовження. Відмінний старт сезону демонструють "чорно-білі", тоді як "леви" гойдаються поміж яскравою грою та провалом. Чого очікувати від цих команд у третьому турі?

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Руслана Костишина. Так, на перемогу Колоса можна поставити з коефіцієнтом 2.36, тоді як потенційний успіх Карпат оцінюється показником 3.35. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.15.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Е. Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, Ррапай — Кане, Климчук, Велетень.

Карпати: Домчак — Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Бруніньйо — Костенко, Ігор, Шах.

ЦІКАВІ ФАКТИ

Колос може програти 70 матч або виграти вдома в 30 грі УПЛ.

Колос не програє вдома дев’ять матчів поспіль — клубний рекорд: шість перемог, три нічиїх.

Карпати не перемагають чотири матчі чемпіонату поспіль: нічия та три поразки.

Карпати пропускають десять матчів поспіль: 18 голів — клубний антирекорд.

40 домашня гра Руслана Костишина на чолі Колоса, у якому господарі можуть забити 50 гол на своєму полі.

Руслан Костишин може зазнати 30 поразки в чемпіонаті на чолі Колоса.

Ігор Краснопір (Карпати) може забити 15 гол у чемпіонаті, Микита Бурда (Колос), Бруніньйо та Денис Мірошніченко — свої десяті голи.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше зустрічались чотири рази — три перемоги Колоса, одна — у Карпат. Різниця голів: 6:4. Усі виграшні для "колосків" матчі завершились із рахунком 2:1, єдина перемога "левів" — 1:0.

ПОТОЧНА ФОРМА