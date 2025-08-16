Україна

Команда Кирила Нестеренко міцно зачепилась за дно таблиці УПЛ, а новачки тим часом забили свої перші м'ячі після повернення.

Суботня частина програми третього туру української Прем’єр-ліги починалась із матчу в Олександрії, куди на рідний стадіон Ніка нарешті завітала місцева команда під орудою Кирила Нестеренка. Поганий початок сезону видався для "поліграфів" — чотири поразки, по дві на внутрішній та міжнародних аренах, але всі ці матчі для клубу були виїзними.

Тож коли "поліграфи" таки повернулись на домашню арену заради протистояння проти харківського Металіста 1925, вони очікували на карколомну зміну вже усталених тенденцій. Але тією ж думкою жили й суперники, які під орудою Младена Бартуловича ще жодного разу не перемагали після повернення до "елітного" дивізіону. Ба більше — "жовто-сині" навіть голів у ворота Оболоні (0:0) та Кривбасу (0:2) не забивали. А розмов-то було…

Очікувань від цієї гри, якщо вже казати відверто, теє було більше, аніж те, що нам продемонстрували команди в першому таймі у власному виконанні. Повільний футбол, багато помилок у завершальній третині атаки, постійні передачі за лінію офсайду на нападників — усе це жодним чином не наштовхує на думку про результативний футбол. А його в підсумку й не вийшло до перерви.

У другому таймі ми навряд чи спостерігали за якимось карколомним стрибком у якості атакувальної гри з боку обох команд, але все ж таки дочекались забитих м’ячів, що також має велике значення. Уже на 48 хвилині подача кутового з правого флангу на дальню стійку обернулась на скидання головою від Павлюка під удар Калюжному, який розстріляв ворота колишньої команди з центру штрафного.

Олександрія тоді одразу пішла шукати відповідь на пропущений гол, і майже досягла успіху в моменті Козака, який проштовхнув м’яч навіть під воротарем Варакутою з гострого кута на лівому куті воротарського, але Мартинюк не пустив цей удар у сітку на самій лінії. На жаль, на цьому загострення від "поліграфів" на тривалий час себе вичерпали.

Натомість провалився на правому фланзі оборони Скорко, якому посеред другого тайму двічі поспіль завантажували закидання за спину, і зрештою Цара виграв боротьбу на швидкості з результативним ударом у дальній кут із меж штрафного. Як не дивно, господарі, які до цього тривалий час мовчали на чужій половині, майже одразу відіграли один гол — Боль закинув із власної половини поля до центру чужого штрафного, Варакута забарився з виходом із воріт, тому Жота головою спокійно його перекинув.

Начебто й інтрига мала тоді з’явитись, але ні — Олександрія цей матч у плані захисту вирішила не догравати, тому отримала два ідентичних закручених удари в лівий верхній кут від Гаджиєва, якому асистував не менш свіжий та навіть молодший Панченко обидва рази.

У наступному турі Олександрія гостюватиме в донецького Шахтаря, тоді як харківський Металіст 1925 прийматиме київську Оболонь у Кубку України наступними вихідним, після чого зіграє домашній матч проти львівського Руху.Олександрія —1:4Жота, 87 — Калюжний, 48, Рашиця, 76, Гаджиєв, 90, 90+4М. Шевченко — Скорко, Боль, Беїратче, Ндіка — Козак (Булеца, 66), Шостак (Фернандо, 66), Мишньов — Хуссейн (Жонатан, 66), Кулаков (Амарал, 78), Цара (Жота, 71).Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев (Панченко, 80), Калюжний, Литвиненко (Чурко, 89) — Антюх (Гаджиєв, 89), Петер (Мба, 60), Рашиця (Когут, 80).Попередження: Шостак