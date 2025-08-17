Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 17 серпня, розпочавшись о 18:00.

У рамках третього туру української Прем'єр-ліги-2025/26 житомирське Полісся зіграє домашній матч проти черкаського ЛНЗ.

ПОЛІССЯ — ЛНЗ

НЕДІЛЯ, 17 СЕРПНЯ, 18:00. СТАДІОН ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСІЙ ДЕРЕВІНСЬКИЙ (ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Ще один учасник єврокубкових кваліфікацій від нашої країни ненадовго повернеться на батьківщину заради матчу національної першості, щоб потім відбути на протистояння проти, напевно, найсильнішого з усіх опонентів, які траплялись на шляху київського Динамо, донецького Шахтаря, Олександрії та власне житомирського Полісся за це літо. Фіорентина — це не жарти, а учасник півфіналу минулого розіграшу Ліги конференцій УЄФА. Поганий жарт долі для команди Руслана Ротаня.

Але у "вовків" буде непоганий бонус у вигляді відсутності матчу наступними вихідними, тож можна буде обійтись без усіх цих мандрівок Європою літаком та Україною автобусом. Відповідно й час на відпочинок поміж матчами проти Фіорентини буде. Проте спочатку треба поговорити про справи в чемпіонаті, де в Полісся вже є одна похибка після минулого футбольного вікенду. Житомиряни вдома програли ковалівському Колосу (0:1), якого взагалі важко спинити на початку нового сезону.

А тепер команда Ротаня гратиме проти черкаського ЛНЗ, який за стартові тури спромігся забити лише один м’яч, хоча гольових моментів створив для себе в матчах проти Зорі (0:0) та Епіцентру (1:0) на всі десять. Схоже, що Віталій Пономарьов прихопив із собою зі львівського Руху ще й хворобу марнотратства для своєї нової команди, хоча загалом мікроклімат усередині "бузкових" помітно покращився.

Як наслідок, маємо ЛНЗ, який працював у нормальному тижневому циклі, та Полісся, яке працювало в циклі божевільному. Немає повноцінних тренувань, бо просто немає на це часу в дорозі, а відновлення добре, якщо встигають пройти футболісти. А отже треба знову залучати ротацію, і на що це може обернутись у підсумку, ми побачили в попередній грі проти Колоса. Двох рівноцінних складів у Ротаня наразі немає, тож можливі різні цікаві історії. А "основу", звичайно, берегтимуть на Фіорентину, бо пограти проти такого суперника не кожен день випадає нагода.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Руслана Ротаня. Так, на перемогу Полісся можна поставити з коефіцієнтом 2.51, тоді як потенційний успіх ЛНЗ оцінюється показником 3.40. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 2.90.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Полісся: Кудрик — Хадрой, Чоботенко, Сарапій, Михайличенко — Таллес Коста, Мельниченко, Йосефі — Назаренко, Гайдучик, Гонсалвеш.

ЛНЗ: Ледвий — Г. Пасіч, Муравський, Дідік, Кузик — Яшарі, Нонікашвілі, Танковський — Проспер, Кравчук, Беннетт.

ЦІКАВІ ФАКТИ

ЛНЗ може перемогти в 20 матчі в УПЛ, або зіграти внічию в 20 раз.

Полісся не перемагає вдома п’ять матчів чемпіонату поспіль: три нічиїх та дві поразки.

ЛНЗ не виграє в гостях шість матчів УПЛ поспіль (чотири нічиїх, дві поразки), а також чотири поспіль виїзди завершив унічию.

Руслан Ротань проведе 80 матч у ролі тренера клубів УПЛ.

Команди Віталія Пономарьова може програти 20 матч у чемпіонаті.

50 "сухий" матч в УПЛ може провести Євген Волинець (Полісся).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди раніше зустрічались шість разів: 4 перемоги Полісся, одна нічия, одна перемога ЛНЗ. Різниця голів — 8:5. Найбільша перемога Полісся (2:1 / двічі в 2023), (1:0 / 2025), ЛНЗ (1:0 / 2024).

ПОТОЧНА ФОРМА