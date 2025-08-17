Україна
17 серпня 2025, 15:05
Кудрівка з дублем Шаповала з пенальті обіграла СК Полтава в битві новачків
Команда Василя Баранова продовжує демонструвати впевнений футбол на Оболонь-Арені.
Кудрівка — СК Полтава, фото УПЛ
17 серпня 2025, 15:05
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Кудрівка — СК Полтава 3:1
Голи: Шаповал, 5 (пен.), 50 (пен.), Козак, 36 — Оніщенко, 90+4
Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Сердюк, Шаповал, Мельничук — О. Козак (Гусєв, 82), Лосенко (Думанюк, 72), Нагнойний, Морозко (Рогозинський, 46) — Литовченко (Демченко, 65), Лєгостаєв (Тотовицький, 65).
СК Полтава: Восконян — Бужин, Підлепич (Стрельцов, 46), Веремієнко, Кононов — Плахтир, Місюра (Ходуля, 89) — Одарюк (Савенков, 67), Хахльов (Оніщенко, 67), Галенков — Вівдич.
Попередження: Кононов