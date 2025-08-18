Україна

Сенсаційна Кудрівка.

Головний тренер Кудрівки Василь Баранов прокоментував перемогу над СК Полтава (3:1) в рамках третього туру УПЛ. Його слова наводить офіційний YouTube-канал клубу.

"Наші вболівальники палко нас підтримували, і ми це відчували. Завжди приємно, коли так багато людей женуть тебе вперед.

Ми вже грали з Полтавою в Першій лізі, і чудово знаємо одне одного. Налаштовувались на те, що суперник буде грати проти нас агресивно з перших хвилин, тож ми вирішили діяти дзеркально. Після того, як заробили й реалізували пенальті, ми грали спокійніше, намагаючись діяти вертикально, адже у Полтави з'явилися вільні зони позаду.

У другий тайм команда увійшла дуже добре, забивши вдруге з пенальті. За рахунку 2:0 було важко грати, тому що могла виникнути паніка, якби пропустили. Але команда витримала і забила ще один гол.

Суперник грав до кінця, тож нам треба було впевненіше грати в обороні. Необхідно не припускатися помилок в захисті й грати на нуль", — заявив Баранов.

Після трьох зіграних турів української Прем'єр-ліги, ФК Кудрівка з шістьма пунктами посідає шосте місце в турнірній таблиці.