Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Зоря — Кривбас 2:3
Голи: Будківський, 41, 70 — Задерака, 9, 54, Парако, 16

Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Башич, Жуніньйо — Саленко (Руан, 63), Дришлюк, Мічин — Вакула (Маткевич, 63), Будківський, Слесар (Горбач, 81).

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Боржес — Твердохліб, Араухо (Шевченко, 46), Задерака — Микитишин (Лін, 77), Парако (Каменський, 77), Мендоза.

Попередження: Будківський — Араухо, Вілівальд, Парако, Шевченко