18 серпня 2025, 20:21
Дубль Задераки проти дубля Будківського допоміг Кривбасу обіграти Зорю
Видовищний матч у столиці завершив програму третього туру.
Зоря — Кривбас, фото ФК Кривбас
Зоря — Кривбас 2:3
Голи: Будківський, 41, 70 — Задерака, 9, 54, Парако, 16
Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Башич, Жуніньйо — Саленко (Руан, 63), Дришлюк, Мічин — Вакула (Маткевич, 63), Будківський, Слесар (Горбач, 81).
Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Боржес — Твердохліб, Араухо (Шевченко, 46), Задерака — Микитишин (Лін, 77), Парако (Каменський, 77), Мендоза.
Попередження: Будківський — Араухо, Вілівальд, Парако, Шевченко