Півзахисник Колосу поспілкувався із Football.ua про старт сезону, кубкові амбіції та матч проти Карпат.

Ковалівський Колос – одна з команд, які приємно вразили у перших трьох турах нового сезону УПЛ. У цих матчах команда Руслана Костишина набрала 7 очок, здобувши перемоги над Кривбасом та Поліссям, а також зігравши внічию із Карпатами.

Півзахисник ковалівців Владислав Велетень в ексклюзивному інтерв’ю Football.ua поділився відчуттями від старту сезону, планами на Кубок України, а ще пригадав виступ за молодіжну збірну на Євро-2025 (U-21).

— Владе, як загалом оціниш перші матчі сезону для себе та команди?

— Ми виграли перші дві гри, тому можу сказати, що результат загалом позитивний. Так, нічия з Карпатами, але більшість часу ми грали вдесятьох, тому результат теж гарний.

— ⁠У тебе було насичене літо, ти грав на чемпіонаті Європи за молодіжну збірну, потім збори і власне старт нового чемпіонату. Як оціниш свої фізичні кондиції?

— Так, було дуже насичене літо та й минулий сезон взагалі. Після чемпіонату Європи я повернувся до розташування клубу і мав мікротравму, плюс, дали відпустку. Відтак, половину зборів пропустив, але все одно почуваюся дуже добре і фізично, і психологічно.

— Матч із Карпатами вийшов непростим для вашої команди, довелося грати в меншості більшу частину матчу. Це вперше в твоїй карʼєрі, коли майже 60 хвилин треба триматися в меншості?

— Так, це вперше в моїй кар’єрі, коли стільки часу довелося грати в меншості. Це дійсно складно, грати в чисельній нерівності проти кваліфікованої команди.

— ⁠Як оціниш свою взаємодію із Андрієм Цуріковим на лівому фланзі? На якому рівні ваше взаєморозуміння?

— Ми непогано взаємодіємо із Андрієм. Минулого сезону, якщо не помиляюся, я був першим у команді за системою гол+пас, а Цуріков – другий. Тому є якесь порозуміння: якщо він біжить вперед, то я можу відпрацювати за нього в обороні. А Андрій дуже часто долучається до атаки.

— ⁠Минулий сезон команда завершувала в білій полосі, здобувши кілька хороших результатів, зокрема, і перемогу над Шахтарем. Поточний сезон теж йдете без поразок. Чи можна сказати, що у Колосі вже сформувався менталітет переможців?

— Коли Колос очолив Руслан Костишин, то він сам почав нам прививати менталітет переможців. Дійсно, результат може скластися і невдало, бо це футбол. Але в кожній грі ми маємо виглядати гідно і демонструвати рівень футболу, на який ми вийшли. І звісно ж, не знижувати планку.

— У кожного футболіста є свій приклад для наслідування. У когось Роналду, у когось Мессі, а хто тобі подобається зі світових зірок?

— Кріштіану Роналду.

— Граючи на позиції лівого вінгера, хто найскладніший індивідуальний суперник для тебе в УПЛ?

— Я би, напевно, виділив Крупського з Металіста 1925 та Віталія Романа з Руху. І якщо брати топ-3, то Едуард Козік. Звичайно, ми на тренуваннях перетинаємося і я скажу, що це дуже складний захисник, його непросто обіграти.

— ⁠У Кубку Україні вам належить зіграти із амбітним київським Локомотивом. Що тобі відомо про цього суперника?

— Поки ми Локомотив не розбирали, гадаю, це станеться вже ближче до гри. Наскільки я знаю, там молода команда, дійсно амбітна, тому буде цікава гра.

— Загалом, історія Кубка України показує, що дійти до фіналу може будь-яка команда: Інгулець, Ворскла, Зоря. Маєте амбіції дійти до вирішального матчу за Кубок України?

— Ми в клубі зараз намагаємося не дуже загадувати наперед, а рухатися від гри до гри. Бо після минулого сезону казати зараз про якісь великі фінали було б неправильно.

— ⁠Ти підписав новий контракт із Колосом. А могло бути інакше?

— Я підписав новий контракт із Колосом, бо дуже щасливий в команді під керівництвом Руслана Володимировича та поточного тренерського штабу. Команда прогресує, я прогресую. Колос для мене — рідна команда. І на мою думку, буде неправильно, якщо я колись і кудись піду безкоштовно.