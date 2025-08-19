Україна

Українська асоціація футболу оголосила дати та час матчів 1/32 фіналу Кубка України сезону-2025/26. Поєдинки відбудуться з 22 по 25 серпня, і команди готові боротися за вихід до наступного раунду турніру.

Усі матчі будуть доступні для перегляду у відкритому доступі на офіційному YouTube-каналі УПЛ ТБ. Фанати зможуть слідкувати за перебігом поєдинків у режимі реального часу та підтримувати свої команди онлайн безкоштовно.

Дати матчів 1/32 Кубка України-2025/26:

Першими вказані команди-господарі.

Базові дати матчів 1/32 фіналу — 23—24 серпня 2025 року. Чотири українські клуби, які беруть або брали участь у єврокубках — Динамо, Шахтар, Полісся та Олександрія — розпочнуть свої виступи з 1/16 фіналу.