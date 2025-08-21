Україна

18-річний форвард "гірників" оформив хет-трик у кожному з таймів і приніс команді розгромну перемогу 6:0.

Гамбійський форвард донецького Шахтаря U-19 Мохамаду Канте став головним героєм четвертого туру молодіжного чемпіонату України. У матчі проти Карпат U-19 18-річний нападник забив усі шість м’ячів своєї команди, забезпечивши гірникам розгромну перемогу — 6:0.

Канте продемонстрував універсальність і холоднокровність у завершенні атак — по три голи в кожному з таймів, причому по одному м’ячу в кожній половині він забив головою.

Мохамаду приєднався до Шахтаря в липні 2025 року. До цього матчу він мав у своєму активі 2 голи та 1 асист у двох поєдинках.