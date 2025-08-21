Україна

Автограф-сесія та зустріч із мешканцями рідного міста.

Металіст 1925 завітав до Харкова, де провів тренування на стадіоні Металіст, зустрівся з фанатами та прогулявся містом. Через війну команда не може грати вдома, тому клуб вирішив організувати особливий день у рідному місті.

Футболісти провели тренувальну сесію разом із вихованцями академії. На заході також були присутні голова Харківської ОДА Олег Синєгубов і меценат Юрій Сапронов. Після тренування гравці роздавали автографи та спілкувалися з молоддю.

Згодом команда прогулялася площею Свободи, зустрілася з баскетболістами Харківських Соколів і провела час у саду Шевченка, де теж не відмовляла нікому у фото чи підписі.