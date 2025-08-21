Україна

Ювілейною стала гра проти Маккабі Тель-Авів у плейоф Ліги Європи.

Андрій Ярмоленко провів свій 400-й офіційний матч у футболці київського Динамо. Ювілейною стала гра плейоф кваліфікації Ліги Європи проти Маккабі Тель-Авів, про що повідомила пресслужба клубу.

За цей час півзахисник зіграв 258 матчів у чемпіонаті України, де забив 114 голів, 31 поєдинок у Кубку України (20 голів) та 95 матчів у єврокубках (23 голи).

Ярмоленко дебютував за головну команду Динамо у травні 2008 року в матчі проти Ворскли — тоді він одразу відзначився переможним м'ячем.