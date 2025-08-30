Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та київська Оболонь.
30 серпня 2025, 11:55
Криворізький Кривбас та київська Оболонь зіграють у четвертому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Гірник.
Патрік ван Леувен, на тлі перемоги над луганською Зорею (3:2), використав із перших хвилин Ліна на правому фланзі атаки.
Олександр Антоненко, після кубкової поразки від харківського Металіста 1925 (0:2), залучив до стартового складу Семенова та Євгена Шевченка до оборони, тоді як Слободян та Чех гратимуть у півзахисті, а Устименко повернеться до атаки.
Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Боржес — Задерака, Араухо, Твердохліб — Лін, Парако, Мендоза.
Запасні: Хома, Маханьков, Я. Шевченко, Флорес, Рохас, Каменський, Гонсалез, Баїя, Мулик, Бекавац.
Запасні: Сташків, Блізніченко, Корх, Кулаковський, Ломницький, Є. Пасіч, Є. Прокопенко, Теслюк, Фещенко, Чорний.
Оболонь: Федорівський — Суханов, Семенов, Курко, Дубко, Є. Шевченко — Слободян, Чех, Черненко — Нестеренко, Устименко.
Гра Кривбас — Оболонь почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.