Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та київська Оболонь.

Криворізький Кривбас та київська Оболонь зіграють у четвертому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Гірник.

Патрік ван Леувен, на тлі перемоги над луганською Зорею (3:2), використав із перших хвилин Ліна на правому фланзі атаки.

Олександр Антоненко, після кубкової поразки від харківського Металіста 1925 (0:2), залучив до стартового складу Семенова та Євгена Шевченка до оборони, тоді як Слободян та Чех гратимуть у півзахисті, а Устименко повернеться до атаки.

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Боржес — Задерака, Араухо, Твердохліб — Лін, Парако, Мендоза.

Запасні: Хома, Маханьков, Я. Шевченко, Флорес, Рохас, Каменський, Гонсалез, Баїя, Мулик, Бекавац.



Оболонь: Федорівський — Суханов, Семенов, Курко, Дубко, Є. Шевченко — Слободян, Чех, Черненко — Нестеренко, Устименко.