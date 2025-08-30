Україна

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 30 серпня, розпочавшись о 13:00.

У рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 криворізький Кривбас на своєму полі прийме столичну Оболонь.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

[8] КРИВБАС — ОБОЛОНЬ [7]

СУБОТА, 30 СЕРПНЯ, 13:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР КАЛЬОНОВ (ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Криворізький Кривбас у літнє міжсезоння вкотре пережив нове дихання з новим головним тренером Патріком ван Леувеном, який має побудувати нову команду після відходу Юрія Вернидуба та кількох важливих гравців.

Проте криворіжці змогли плідно попрацювати на зборах та посилити свій склад перспективними легіонерами, які вже починають завойовувати довіру та пробиватися до основного складу клубу УПЛ.

На старті УПЛ Кривбас поступився Колосу (1:2), після чого зміг реабілітуватися перед своїми вболівальниками, оформивши перемоги над колишніми підопічними ван Леувена – харківським Металістом 1925 (2:0) та луганською Зорею (3:2). Минулими вихідними криворіжці розібралися з Куликів-Білкою в 1/32 Кубку України, забивши три м'ячі.

Таким чином, Кривбас виграв три матчі поспіль і команда явно у гарному настрої готується до матчу проти Оболоні, яка має свої причини для радості та стурбованості.

Про Оболонь та літню перерву можна сказати абсолютно ті ж слова – команда попрощалася з багатьма гравцями, на місця яких прийшли новачки. Також було змінено головного тренера — замість Сергія Шищенка прийшов Олександр Антоненко. Як бачимо ситуація більш ніж схожа.

Після інтенсивних підготовчих зборів, де було зіграно дев'ять контрольних матчів, "пивовари" розпочали свій шлях в УПЛ з нічийного результату проти Металіста 1925 (0:0). Потім були дві перемоги над проблемною Олександрією (1:0) та львівським Рухом (2:1), який також перебудовується після відходу Віталія Пономарьова до ЛНЗ.

Проте безпрограшна серія Оболоні провалилася минулого тижня, коли "пивовари" поступилися Металісту 1925 (0:2) у розіграші Кубку України. Таким чином, наразі весь фокус столичного клубу на УПЛ, де є амбітна мета – фінішувати у першій половині турнірної таблиці. Це головне завдання Оболоні, оскільки у кубковому матчі ігрову практику отримали ті гравці, які не одержують її у матчах чемпіонату.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кривбас: Кемкін — Боржес, Вілівальд, Конате, Юрчец — Араухо, Твердохліб, Задерака — Мендоса, Парако, Микитишин.

Оболонь: Марченко — Суханов, Приймак, Курко, Дубко, Шевченко — Чех, Кулаковський, Слободян — Бичек, Устименко.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Кривбас може 100 раз вдома зіграти внічию в УПЛ або загалом зазнати 290 поразки;

- Кривбас може забити 450 домашній гол в УПЛ (ще один м’яч);

- безнічийна домашня серія Кривбасу в чемпіонаті триває десять ігор: шість перемог та чотири поразки;

- Оболонь утримує клубну рекордну переможну серію в УПЛ, яка триває дві гри;

- безпрограшна серія Оболоні в УПЛ триває чотири гри: три перемоги та нічия;

- 50 матч Патріка ван Леувена біля керма українських клубів на топ-рівні.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА