Україна

Football.ua представляє прев'ю матчу української Прем’єр-ліги, який пройде 13 вересня та розпочнеться о 13:00.

У п’ятому турі української Прем’єр-ліги на Арені Львів зійдуться Рух та Епіцентр. Господарі після нестабільного старту прагнуть реабілітуватися перед своїми вболівальниками, тоді як новачок еліти з Кам’янець-Подільського налаштований здобути перші очки у чемпіонаті.

РУХ — ЕПІЦЕНТР СУБОТА, 13 ВЕРЕСНЯ, 13:00 ▪️ АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРІЙ КОВАЛЕНКО ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — УПЛ ТБ Львівський Рух після перемоги над Полтавою на старті сезону опинився у затяжній кризі: три поразки поспіль від Динамо, Оболоні та Металіста 1925 опустили команду Івана Федика в нижню частину таблиці. Єдиною втіхою стала перемога в Кубку України над аматорами з Корміла, але й там все було не тай і просто.

Під час міжнародної паузи Рух попрощався з Євгеном Пастухом, зате повернув Іллю Квасницю, який добре знає клуб і здатен підсилити фланг. У контрольному матчі проти Вереса "жовто-чорні" зіграли внічию 2:2, але знову втратили перемогу наприкінці зустрічі. Окрім того, львів’яни представили новий комплект форми у рожевих відтінках, що доволі цікаво згадати на тлі сьогоднішнього суперника. Але, звісно, головне завдання — показати якісну гру на полі та перервати серію невдач.

Для новачка УПЛ старт вийшов важким — чотири матчі, чотири поразки і жодного набраного очка. Водночас команда Сергія Нагорняка поступово додає: якщо проти грандів Динамо та Шахтаря кам’янчани виглядали без шансів, то у зустрічах з ЛНЗ і Колосом вони вже демонстрували змістовний футбол. Особливо прикрою стала поразка в Ковалівці, де Епіцентр пропустив автогол і залишився ні з чим.

Міжнародну паузу клуб використав максимально ефективно. У спарингу з ЛНЗ було здобуто першу перемогу сезону (3:1), а склад підсилили бразилець Джеване та ексгравець Зорі Ігор Кірюханцев. У команді вистачає й колишніх представників Руха — Андрій Борячук, Іван Бендера та інші, що додає матчу додаткового підтексту. Сам Нагорняк наголошує: результати поки не радують, але команда рухається у правильному напрямку.

За версією букмекерів, сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Івана Федика. Так, на перемогу Руха в основний час пропонується коефіцієнт 2.27, тоді як потенційний успіх Епіцентра оцінюється показником 3.55. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.15.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ



РУХ : Аліссон — Бредлі, Конате, ван Дейк, Керкез — Собослаї, Гравенберх — Салах, Вірц, Гакпо — Екітіке

ЕПІЦЕНТР : Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Калафіорі — Езе, Cубіменді, Райс — Мадуеке, Йокерес, Мартінеллі

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА