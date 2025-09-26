Україна

Ілич залишає Кривий Ріг після сезону з бронзою УПЛ.

Криворізький Кривбас офіційно повідомив про відхід 28-річного хорватського півзахисника Хрвоє Ілича.

Наразі невідомо, в якому клубі футболіст продовжить кар’єру.

Ілич виступав у складі Кривбаса з липня 2023 року, провів 45 матчів — 44 у Прем’єр-лізі та один у Кубку України — і забив шість голів. У сезоні-2023/2024 він допоміг команді завоювати бронзові нагороди УПЛ.

Нагадаємо, Кривбас виключили з Кубка України через порушення регламенту.