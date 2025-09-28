Україна

Команди вдруге поспіль у Черкасах зіграли без забитих м'ячів, незважаючи на зміну тренерів цього літа.

Недільна частина протистоянь сьомого туру української Прем’єр-ліги стартувала з матчу в Черкасах, де місцевий ЛНЗ у поточному сезоні значно більш ретельно намагається підтримати статус "домашньої" команди, аніж це було в минулій кампанії. Принаймні, колектив Віталія Пономарьова виграв дві з трьох зустрічей на цьому шляху, а минулими вихідними навіть обіграв колишню команду свого головного тренера, львівський Рух (1:0).

Цього ж разу "бузкові" приймали на власному полі криворізький Кривбас, який цілком непогано стартував, але важким для нього видався тиждень перед минулим туром, коли в матчах проти житомирського Полісся в чемпіонаті та Чернігова в Кубку зазнав двох поразок. Так, у кубковій грі "червоно-білі" перемогли в серії пенальті, але через власну ж недбалість отримали технічну поразку, перевищивши допустиму кількість легіонерів одночасно на полі. Данина вектору розвитку, який обрав клуб.

Але занадто багато в контексті матчів цього сьомого туру ми вживаємо слово "боротьба" відносно того, що відбувається на футбольному полі. Ця гра не стала виключенням. Пономарьов проаналізував сильні сторони Кривбасу в атаці, і доволі впевнено його гравців контролювали Мендозу на фланзі, а отже принаймні половину загрози від гостей нейтралізувати таки вдалось.

Що ж до решти, то з цим було все не настільки однозначно. Бо банально моменти Задераки й, особливо, Вілівальда наприкінці першого тайму, були такими, на які неможливо було закрити очі. Інша справа, що гравці команди ван Леувена у відповідальний момент гатили м’ячі аби куди, але не у площину воріт суперників.

А от ЛНЗ у серії позиційних атак посеред першого тайму навіть сподобався. Було помітно, що Проспер починає випалювати власний правий фланг атаки, і через нього в підсумку й прийшла вся небезпека для воріт Кемкіна. Але й тут гравці господарів стикнулись із поганою влучністю. Момент Дідика з ударом головою з метру від воріт повз вільний дальній кут на завершення подачі з правого флангу взагалі був кричущим, але, як і багато чого в цій першій половині, залишився без фінальної крапки. Ну й чотири жовті на дві команди — боротьба.

У другому таймі команди не надто відходили від цієї згубної тактики фолів, але при цьому карток більше не хапали. Натомість був зроблений більший акцент на завершення атак. Кривбас у цьому плані першим зробив крок — на 53 хвилині подача кутового з правого флангу від Микитишина завершилась ударом головою від Вілівальда. Усе б нічого, але до цього гравець гостей відштовхнув Пасіча, за рахунок чого й була ним виграна позиція для завершального пострілу.

А вже наприкінці гри Проспер ударом із правого флангу штрафного поставив крапку в передачі Кравчука на хід. І тут так само — було б добре для господарів, якби до цього Кравчук не опинився в офсайді під час закидання з глибини. Тож і цей гол довелось арбітрам скасовувати. Ще кілька моментів від ЛНЗ біля чужих воріт при цьому супроводжувались сейвом Кемкіна проти дальнього удару Рябова, а також промахом Ассінора повз ближню стійку там, де згодом Проспер пробив значно краще, але без зміни стану рахунку на табло.

У наступному турі черкаський ЛНЗ зіграє гостьовий матч проти донецького Шахтаря, тоді як криворізький Кривбас прийматиме Кудрівку.



ЛНЗ — Кривбас 0:0



ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Дідик, Горін, Кузик — Пастух (Танковський, 66), Рябов, Яшарі — Проспер, Ассінор, Беннетт (Ейнел, 46, Кравчук, 78).

Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац — Задерака, Араухо, Твердохліб — Микитишин, Парако (Ндомбазі, 78), Мендоза.Попередження: Рябов, Яшарі — Бекавац, Парако