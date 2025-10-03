Україна

Неймовірна цифра.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін розповів про функціонування "гірників" під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. Його слова наводить The Press and Journal.

"Європейський футбол для нас – це не лише ключове змагання, а й вітрина для наших гравців та головне джерело доходів. Без єврокубків наше виживання було б майже неможливим.

Основні джерела доходів – це призові від УЄФА, трансфери наших футболістів та інші базові надходження. Від квітня 2022 року ми отримали понад 400 мільйонів доларів доходу, що дозволило забезпечити фінансову стабільність та зберегти баланс попри війну в країні.

Наше життя кардинально змінилося у 2014 році. Ми втратили рідне місто, стадіон та тісний зв’язок із вболівальниками, які завжди заповнювали трибуни. Відтоді нам довелося проводити домашні матчі у турнірах під егідою УЄФА на семи різних стадіонах в Україні та за кордоном. Жоден інший клуб у Європі не переживав подібних умов.

Через спеціальні правила ФІФА ми втратили близько 15 гравців за одну ніч. Коли футбол в Україні відновився, нам довелося фактично починати з нуля та збирати нову команду. Це був надзвичайно важкий процес, але ми все ж зуміли достойно виступити в Лізі чемпіонів та здобули перемогу в чемпіонаті України – мабуть, найважливіший і найсимволічніший титул в історії українського футболу.

Головний виклик – відсутність постійного домашнього стадіону. Уявіть: вже 11 років ми змушені грати на різних аренах у різних містах. До того ж логістика є надзвичайно складною: іноді дорога на єврокубкові виїзди займає дні, а не години, що виснажує гравців та персонал. І все це відбувається під час війни, коли люди в нашій країні воюють і віддають життя за незалежність України. Ця реальність робить нашу роботу та життя вкрай складними”, – сказав Палкін.

Раніше головний тренер Шахтаря Арда Туран закликав світових лідерів зробити реальні кроки задля завершення війни в Україні.