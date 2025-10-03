Ліга конференцій

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги конференцій УЄФА.

Донецький Шахтар відкрив для себе новий єврокубковий турнір — Лігу конференцій УЄФА й зробив це в піднесеному від перемоги настрої. Важкої перемоги, у чому сумнівів немає, але також немає сумнівів у тому, що ця "шотландська" історія могла б бути й набагато простіша, якби в непотрібні моменти "гірники" самі не вигадували собі проблем. Утім, донеччани поступово набувають досвіду в оновленому складі, і так само Арда Туран устигає вчитись на льоту. А в тому, що в цього турецького фахівця є достатньо ідей для того, аби перезавантажувати команду під час перерви, ми вже неодноразово мали можливість переконатись.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на Піттодрі (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Дмитро Різник — 6,0. Воротар Шахтаря цього разу провів трошки нервовий поєдинок, а особливо в тих моментах, коли м’яч опинявся в його ногах. Незвична, до речі, історія для Різника помилятись у таких ситуаціях, але в грі проти Абердіна він був близьким до фіаско явно не один раз. Утім, тоді проблеми обходили стороною, а в епізодах із пропущеними голами все, що міг зробити Дмитро, він робив.

Вінісіус Тобіас — 6,5. Правий захисник "гірників" мав чимало цікавих викликів у обороні цього разу й, на відміну від кількох попередніх єврокубкових дуелей, виходив переможцем із більшості протистоянь. Атакувальний акцент Вінісіуса при цьому був до певної міри пригніченим і навіть, коли на полі з’явився Конопля задля дублювання позиції на останніх хвилинах. Однак 11 із 14 виграних дуелей загалом усе ж таки чогось вартують.

Валерій Бондар (6,5) — Микола Матвієнко (6,5) — 6,5. Центр оборони команди Турана цього разу знову був ланкою, де м’яч затримувався найбільше під час позиційних атак, а от чи можна вважати надійною пару Бондар – Матвієнко в грі проти Абердіну — це вже більш складне питання. Як мінімум, по одному разу кожного із цієї пари добряче розхитував Лазетич, після чого неодмінно виникала гострота для воріт Шахтаря й зрештою призвела до другого взяття воріт. Окрім цього, Бондар на себе може записати надійну гру на другому поверсі, тоді як його партнер більше відповідав за роботу саме на м’ячі. Тут також нічого нового.

Педріньйо Азеведо — 7,5. У першому таймі лівий фланг Шахтаря що в захисті, що в атаці дихав дуже важко, але після перерви й бразильський захисник забігав так, що аж поклав красень-удар у ворота суперників злету, який у підсумку й забезпечив команді три очки. Окрім цього, на рахунку Педро Енріке також і другий показник за кількістю дотиків м’яча в команді, після Матвієнка, що лише підкреслює значущість, яку надав його ролі Туран.

Олег Очеретько — 6,0. Центрального півзахисника "гірників" обрали серед конкурентів через передбачення, що Абердін буде закриватись у низькому блоці й якось цю оборону треба буде долати. Передбачення справдилось повною мірою, але свою роль на полі Очеретько настільки ж успішно розкрити не зумів. Кілька передач усередину штрафного були цікавими в його виконанні, але партнери їх не завжди розуміли.

Єгор Назарина — 7,5. Раніше Туран робив більший акцент на атаку під час вибору трійки в центрі поля, але цього разу вирішив залучити "кубкового" Назарину до опорної зони, а той ще й стандарти виконувати може за потреби цілком непогані. І вийшло так, що підключення Єгора до атаки стали для суперників певною несподіванкою, бо в епізоді з голом його явно загубили, та й передачі з глибини також не встигали накривати.

Марлон — 7,5. У першому таймі бразильський центральний півзахисник діяв ближче до центральної зони й був непомітним, але після перерви лише за рахунок його переведення на лівий фланг атаки Туран фактично перевернув гру на користь власної команди. Марлон одразу дав результат у новому амплуа — дві гольові передачі, що зрештою й принесло Шахтарю перемогу. Так, подальші спроби дайвінгу трохи зіпсували його репутацію й перед очима рефері так само, бо інакше можна було б розраховувати на пенальті в боротьбі проти Девліна посеред другого тайму, але акторська школа в бразильця йде в одному пакеті послуг з асистами, тож нехай.

Лукас Феррейра — 6,5. Вайлувато й блідо виглядав один з юнаків-новачків Шахтаря в першому таймі, але коли суперники побачили його після перерви на полі, то для них було вже запізно реагувати. Лукас забив свій гол, і зробив це при цьому головою, чого, до речі, не зміг зробити в одному з матчів кваліфікації в схожій ситуації. Тож, як бачимо, чомусь таки навчився за цей місяць тренувань. Але певні рішення з історії юнацького максималізму могли коштувати команді й великих негараздів.

Кауан Еліас — 5,0. Чим саме займався нападник "гірників" під час того кутового на сьомій хвилині — нехай сам і відповідає. Уболівальники одразу потягнулись за словниками в пошуках варіантів слова "дурість" щодо цього епізоду. Та й після привезеного пенальті було кілька ситуацій, коли намагання Еліаса допомогти в обороні на власне допомогу не надто були схожі. А що ж він робив у чужому штрафному натомість? На це питання також конкретної відповіді не знайшлось.

Педріньйо да Сілва — 5,5. Бразилець продовжує дивувати нас та тренерській штаб своєю універсальністю, і цього разу його знову залучили на лівий фланг атаки, де в першому таймі було зроблено основний акцент, але мало що виходило. А от коли Педріньйо звідти прибрали, то й команда заграла геть інакше. Збіг? Та от навряд чи.

Ізакі, Лука Мейрелліш, Юхим Конопля, Алаа Грам — і знову Туран застосовує ротацію лише наприкінці матчу, та ще й цього разу в ситуації, коли результат тримається на волосині для його команди. Але кожен із свіжих гравців виходив на поле зарядженим, особливо — туніський захисник, який одразу відштовхнув від себе резервного арбітра, тож ротація стан справ Шахтаря точно не погіршила.