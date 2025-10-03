Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги конференцій УЄФА, що відбувся 2 жовтня 2025 року.

Донецький Шахтар у матчі стартового туру основного етапу Ліги конференцій у гостях здобув напружену перемогу над Абердіном (3:2).

Шотландська команда вийшла вперед на восьмій хвилині, коли Єспер Карлссон реалізував пенальті. Проте ще до перерви "гірники" зрівняли рахунок зусиллями Єгора Назарини.

На початку другого тайму Лукас Феррейра вивів команду Арди Турана вперед, а за п'ять хвилин Педріньйо Азеведо збільшив перевагу українського клубу. Останнє слово було за шотландцями, коли на 69 хвилині голом відзначився Нікі Девлін.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Абердін — Шахтар у рамках 1-го туру Ліги конференцій УЄФА-2025/26:

Абердін — Шахтар 2:3

Голи: Карлссон, 8 (пен.), Девлін, 69 — Назарина, 39, Лукас, 54, Педріньйо Азеведо, 59.

Абердін: Мітов — Кнустер, Мілн, Доррінгтон — Девлін (Нісбет, 86), Армстронг (Шинні, 64), Палаверса (Гельтне-Нільсен, 64), Кларксон (Полвара, 65), Кескінен — Лазетич, Карлссон (Єнгі, 85).

Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Назарина, Марлон Гомес (Грам, 90) — Лукас (Конопля, 82), Еліас (Мейрелліш, 75), Педріньйо да Сілва (Ізакі, 75).

Попередження: Карлссон, Лазетич, Гельтне-Нільсен, Девлін — Педріньйо Азеведо, Матвієнко, Різник, Вінісіус.