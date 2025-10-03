Ліга конференцій

Керманич Шахтаря прокоментував перемогу над Абердіном.

Напередодні донецький Шахтар обіграв шотландський Абердін у гостьовому матчі першого туру Ліги конференцій УЄФА.

Абердін — Шахтар 2:3 Відео голів та огляд матчу Ліги конференцій

Після завершення гри головний тренер "гірників" Арда Туран прокоментував виступ власної команди.

"Ми приїхали з України, де триває війна. По всьому світу відбуваються війни. Люди та діти помирають від голоду. І саме в ці дні флотилія "Сумуд" прямує до Гази. Вони намагаються стати символом надії. Ми не знаємо, що можемо зробити зі свого боку. Залишаючись наодинці, ми мріємо зупинити війни.

І я хотів би закликати лідерів, які можуть зупинити війни у світі, зробити реальні кроки та проявити ініціативу, щоб зупинити смерть людей і дітей. Ми повинні зупинити ці війни. Я не розумію, як вони можуть відбуватись у сучасному світі. Це неможливо зрозуміти. Я всім серцем і в своїх молитвах зі всіма, хто переживає війну в Палестині, в Україні.

Щодо гри, ми не змогли добре розпочати матч. Ми були далекими від єдиноборств і гри один на один. І попри місце суперника в таблиці, проти таких команд, як Абердін, грати складно, адже в шотландському чемпіонаті вони серед лідерів за кількістю виграних дуелей та за фізичними якостями. Вони почали гру з оборонною схемою 5–2–3, їх два атакувальні футболісти зуміли контролювати наших чотирьох у побудові атак.

Наше рішення було через флангових захисників та опорного півзахисника. Але через те, що наші "вісімки" надто рано йшли вперед, ми не знаходили потрібних рішень. А дві їх "шістки" дуже легко контролювали нашу середню лінію. Так матч і тривав довгий час.

Ми володіли м’ячем, та попри це не могли досягти результату і реалізувати наші рішення. Потім нам удалось знайти більше можливостей завдяки ширшій грі наших вінгерів і розташуванню фулбеків більше всередині. Завдяки діагональним передачам ми знаходили наших вінгерів, а рух опорного півзахисника став кращим для пошуку рішень.

На такому стадіоні грати складно і важко протистояти команді, яка робить ставку на довгі передачі, стандарти та вкидання. На початку нам було нелегко, але потім, враховуючи ще й вітер, довелося адаптуватися до умов.

У футболі інколи трапляються такі важкі обставини, і треба вміти пристосовуватися — ми змогли це зробити. Ми молода команда, і ця перемога дуже важлива для нас. Виграти в такого клубу, як Абердін, із його футбольною культурою та історією — це справді робить нас дуже щасливими", — заявив турецький фахівець.

У наступному турі донецький Шахтар прийматиме польську Легію.