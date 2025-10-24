Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та луганська Зоря.
Семен Вовченко, фото НК Верес
24 жовтня 2025, 17:06
Рівненський Верес та луганська Зоря зіграють у десятому турі української Прем'єр-ліги на рівненському Авангарді.
Олег Шандрук, після нічиєї проти Олександрії (1:1), використав із перших хвилин Вовченка та Корнійчука в захисті.
Віктор Скрипник, на тлі нічиєї проти київського Динамо (1:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Корнійчук — Куція, Бойко, Харатін — Айдін, Тарануха, Веслі.
Запасні: Стефанюк, Кожухар, Протасевич, Чечер, Сайчишин, Яхонтов, Кучеров, Годя, Стень, Шарай, Пушкуца, Нонго.
Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Янич, Жуніньйо — Слесар, Кушніренко, Попара, Вантух — Андушич, Будківський.
Запасні: Турбаєвський, Косівський, Малиш, Ескінья, Башич, Дришлюк, Руан, Мічин, Саленко, Вакула, Маткевич, Горбач.
Гра Верес — Зоря почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.