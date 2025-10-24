Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та луганська Зоря.

Рівненський Верес та луганська Зоря зіграють у десятому турі української Прем'єр-ліги на рівненському Авангарді.

Олег Шандрук, після нічиєї проти Олександрії (1:1), використав із перших хвилин Вовченка та Корнійчука в захисті.

Віктор Скрипник, на тлі нічиєї проти київського Динамо (1:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Верес: Горох — Стамуліс, Ціпот, Вовченко, Корнійчук — Куція, Бойко, Харатін — Айдін, Тарануха, Веслі.

Запасні: Стефанюк, Кожухар, Протасевич, Чечер, Сайчишин, Яхонтов, Кучеров, Годя, Стень, Шарай, Пушкуца, Нонго.



Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Янич, Жуніньйо — Слесар, Кушніренко, Попара, Вантух — Андушич, Будківський.

Запасні: Турбаєвський, Косівський, Малиш, Ескінья, Башич, Дришлюк, Руан, Мічин, Саленко, Вакула, Маткевич, Горбач.



Гра Верес — Зоря почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.