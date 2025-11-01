Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та СК Полтава.
Ярослав Шевченко, фото ФК Кривбас
01 листопада 2025, 12:36
Криворізький Кривбас та СК Полтава зіграють у одинадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Гірник.
Патрік ван Леувен, після розгрому від київського Динамо (0:4), залучив до стартового складу Бекаваца на лівий фланг оборони, тоді як Шевченко гратиме в центрі поля.
Павло Матвійченко, на тлі нічиєї проти ковалівського Колоса (2:2), використав із перших хвилин Підлепича в центрі захисту.
Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац — Твердохліб, Я. Шевченко, Задерака — Лін, Парако, Мендоза.
Запасні: Маханьков, Хома, Дібанго, Флорес, Боржес, Каменський, Гонсалез, Рохас, Мулик, Ндомбазі, Мая.
Запасні: Мінчев, Єрмолов, Ходуля, Місюра, Опанасенко, Савенков, Кононов, Шаповалов, Стрельцов, Оніщенко, Хахльов.
СК Полтава: Восконян — Бужин, Веремієнко, Підлепич, Коцюмака — Одарюк, Дорошенко, Плахтир, Галенков — Марусич, Вівдич.
Гра Кривбас — СК Полтава почнеться о 13:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.