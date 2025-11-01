Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 11-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та СК Полтава.

Криворізький Кривбас та СК Полтава зіграють у одинадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Гірник.

Патрік ван Леувен, після розгрому від київського Динамо (0:4), залучив до стартового складу Бекаваца на лівий фланг оборони, тоді як Шевченко гратиме в центрі поля.

Павло Матвійченко, на тлі нічиєї проти ковалівського Колоса (2:2), використав із перших хвилин Підлепича в центрі захисту.

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац — Твердохліб, Я. Шевченко, Задерака — Лін, Парако, Мендоза.

Запасні: Маханьков, Хома, Дібанго, Флорес, Боржес, Каменський, Гонсалез, Рохас, Мулик, Ндомбазі, Мая.



СК Полтава: Восконян — Бужин, Веремієнко, Підлепич, Коцюмака — Одарюк, Дорошенко, Плахтир, Галенков — Марусич, Вівдич.