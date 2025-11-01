Криворізький Кривбас та СК Полтава зіграють у одинадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Гірник.

Патрік ван Леувен, після розгрому від київського Динамо (0:4), залучив до стартового складу Бекаваца на лівий фланг оборони, тоді як Шевченко гратиме в центрі поля.

Павло Матвійченко, на тлі нічиєї проти ковалівського Колоса (2:2), використав із перших хвилин Підлепича в центрі захисту.

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Конате, Вілівальд, Бекавац — Твердохліб, Я. Шевченко, Задерака — Лін, Парако, Мендоза.

Запасні: Маханьков, Хома, Дібанго, Флорес, Боржес, Каменський, Гонсалез, Рохас, Мулик, Ндомбазі, Мая.

СК Полтава: Восконян — Бужин, Веремієнко, Підлепич, Коцюмака — Одарюк, Дорошенко, Плахтир, Галенков — Марусич, Вівдич.

Запасні: Мінчев, Єрмолов, Ходуля, Місюра, Опанасенко, Савенков, Кононов, Шаповалов, Стрельцов, Оніщенко, Хахльов.

Гра Кривбас — СК Полтава почнеться о 13:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.