Україна

Football.ua представляють прев’ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 1 листопада та розпочнеться о 13:00.

У рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26 в Кривому Розі Кривбас прийматиме новачка УПЛ СК Полтава.

СУБОТА, 1 ЛИСТОПАДА, 13:00. Кривий Ріг. Стадіон Гірник. Арбітр: Сергій Задиран (Київська область). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV.

Другий ігровий день 11-го туру УПЛ відкриватиме матч між одним із лідерів та головним аутсайдером чемпіонату.

Перед десятим туром Кривбас йшов на першому місці в УПЛ та мав чотирьохматчеву безпрограшну серію, але у матчі із київським Динамо зазнав найбільшої поразки під керівництвом Патріка ван Левена із рахунком 0:4. Цей програш відкинув криворіжців відразу на п'яту сходинку в турнірній таблиці. Втім щільність у топ-5 української першості така, що може перевернути все з ніг на голову за один тур. Кривбас відстає від лідируючого Шахтаря лише на два пункти, і "гірникам" у неділю грати проти Динамо, яке у мідвік продемонструвало здатність перемагати у команди Турана.

Колектив нідерландського фахівця якісно діє в атаці, загалом забивши на даний момент 18 м'ячів в УПЛ — більше тільки у Шахтаря (19) та Динамо (27). Однак жахливі дії в обороні подекуди нівелюють сильну гру в атаці Кривбасу. 18 пропущених м'ячів після 10 зіграних турів — найгірший показник серед перших восьми команд чемпіонату України.

Що стосується СК Полтава. Команда Павла Матвійченка поки виглядає найслабшою в УПЛ. Як за грою, так й за результатами. Лише одна перемога в десяти стартових матчах, яку полтавчани здобули ще на початку серпня у другому турі з рівненським Вересом (1:0). 21 пропущений м'яч (найгірший показник у всій лізі), точно не додає оптимізму вболівальникам новачка української Прем'єр ліги.

Безсумнівно треба відзначити гру Полтави у минулому турі проти ковалівського Колоса. Підопічні Матвійченка двічі вели за рахунком проти команди Костишина, але все одно здобули лише один заліковий бал у свій актив. Доволі сенсаційний результат, однак враховуючи обставини матчу, полтавчани залишилися скоріш незадоволені підсумком гри.

Кривбас багато забиває, в свою чергу, СК Полтава чимало пропускає. Тому не здивуємося, якщо в цьому двобою побачимо багато забитих м'ячів... в воротах Валерія Восконяна. Втім, гра проти Колоса має вселяти надію полтавським вболівальникам.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Команди ніколи раніше не зустрічались у офіційних матчах.

- СК Полтава з десяти матчів УПЛ лише в раз забила більше одного м'яча — у матчі з Колосом (2:2).

- В семи з десять матчів сезону Кривбас відзначався у воротах суперників.

- безнічийний домашня серія Кривбасу в УПЛ триває 12 турів: 8 перемог, 4 поразки.

- СК Полтава не перемагає в чемпіонаті впродовж 8 матчів: 6 поразок, 2 нічиї.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Кривбас: Маханьков — Юрчец, Конате, Вілівальд, Дібанго — Твердохліб, Ндомбазі, Задерака — Лін, Парако, Мендоза.

СК Полтава: Восконян — Бужин, Веремієнко, Місюра, Коцюмака — Дорошенко, Плахтир — Одарюк, Марусич, Галенков — Вівдич.