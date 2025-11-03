Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 2 листопада 2025 року.
фото УПЛ
03 листопада 2025, 08:00
У домашньому матчі одинадцятого туру української Прем’єр-ліги луганська Зоря переграла львівський Рух.
Цікаве й насичене на події протистояння, у якому команда Івана Федика постійно нав’язувала суперникам боротьбу, але зрештою ті забили із стандарту посеред першого тайму.
Після цього Зоря неодноразово могла збільшувати власну перевагу, але зрештою так і протримала перевагу до кінця.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Рух у рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:
Зоря — Рух 1:0
Гол: Попара, 27
На 36-й хвилині Остап Притула (Рух) не забив пенальті (воротар).
Зоря: Сапутін — Малиш (Руан, 75), Джордан, Янич, Жуніньйо — Андушич (Будківський, 90+4), Кушніренко, Попара (Башич, 64) — Слесар, Горбач (Саленко, 64), Вантух.
Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Роман — Притула (Слюсар, 62), Підгурський (Рейляну, 84), Едсон (Сапуга, 71) — Руніч (Алмазбеков, 84), Фаал, Клайвер (Квасниця, 63).
Попередження: Слюсар