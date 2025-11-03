Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 2 листопада 2025 року.

У домашньому матчі одинадцятого туру української Прем’єр-ліги луганська Зоря переграла львівський Рух.

Цікаве й насичене на події протистояння, у якому команда Івана Федика постійно нав’язувала суперникам боротьбу, але зрештою ті забили із стандарту посеред першого тайму.

Після цього Зоря неодноразово могла збільшувати власну перевагу, але зрештою так і протримала перевагу до кінця.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Рух у рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Зоря — Рух 1:0

Гол: Попара, 27

На 36-й хвилині Остап Притула (Рух) не забив пенальті (воротар).

Зоря: Сапутін — Малиш (Руан, 75), Джордан, Янич, Жуніньйо — Андушич (Будківський, 90+4), Кушніренко, Попара (Башич, 64) — Слесар, Горбач (Саленко, 64), Вантух.

Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Роман — Притула (Слюсар, 62), Підгурський (Рейляну, 84), Едсон (Сапуга, 71) — Руніч (Алмазбеков, 84), Фаал, Клайвер (Квасниця, 63).

Попередження: Слюсар