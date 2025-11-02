Україна

Команда Віктора Скрипника залишила позаду серію з чотирьох "домашніх" матчів без перемог.

Класичне протистояння поміж донецьким Шахтарем та київським Динамо на Арені Львів, тепер уже — у рамках чемпіонату, було головною прикрасою недільної частини одинадцятого туру української Прем’єр-ліги. І цілком символічно, що інший матч цього ігрового дня відбувався на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського в столиці, де газон ще пам’ятав кубкову зустріч наших футбольних грандів, що відбувалась кілька днів тому.

Однак луганська Зоря та львівський Рух навряд чи зважали на двобій фаворитів чемпіонських перегонів, оскільки командам Віктора Скрипника та Івана Федика треба було спочатку вирішити власні питання з нестачею залікових балів для просування вгору за турнірною таблицею. У "жовто-чорних" це взагалі було нагальною проблемою, бо Рух перебував у зоні прямого вильоту, тоді як конкуренти по обидва боки від львів’ян якісь очки та й здобували.

Нехай і не надто сповненим гольових моментів, але вельми цікавим у підсумку виявився перший тайм цього протистояння. Бо банально в ньому було майже все, що в принципі можливо було очікувати від цієї гри. Момент Руха, змарнований зусиллями Фаала на ближній під час прострілу Руніча з правого флангу, відкривав перелік гольових нагод, після чого Зоря трохи занервувала й Джордан за мить ледь не привіз гол у власні ворота невдалими вибиванням м’яча з меж штрафного, влучивши в Притулу.

Проте Зоря доволі швидко взяла себе в руки, і тоді вже непереливки було гостям. На 27 хвилині луганці завдали першого удару в площину чужих воріт, і от він якраз-таки виявився результативним, на відміну від суперників. Вантух із кутового з правого флангу подав на ближню, де ударом головою переграти Герету вдалось Попарі.

Рух трохи більше сподобався в плані атаки до пропущеного м’яча, тож не дивно, що команда Федика на цьому не зупинилась і доволі швидко створив ще один надзвичайно якісний момент забити. Проте пенальті, який на собі заробив Підгурський за фол від Сапутіна під час спроби завершити закидання з глибини в центрі чужого штрафного, був також і дальній удар Кушніренка в зоні перед штрафним, який зайшов у правий кут чужих воріт, проте м’яч пролетів поміж ніг Андушичу, який явно заважав воротарю й при цьому перебував у офсайді. Загалом, гол Зорі скасували.

А от пенальті Руху залишили в силі. Однак ударом у правий кут Притула так і не зміг переграти Сапутіна, тож це вже черговий змарнований одинадцятиметровий від "жовто-чорних" у цьому сезоні. І також не дивно, що гості перший тайм таки програли своїм суперникам.

У другому ж таймі команда Федика, у кращому випадку, просто влучала в площину воріт та турбувала Сапутіна, тоді як більшість її ударів проходили повз ціль. Зоря тим часом наче й не надто наполягала на власних атаках, але все одно знаходила моменти для Андушича, які той знову вже звично для себе марнував, та Янича, проте й Герета демонстрував загалом надійну гру на лінії. Окрім того епізоду з ударом Попари головою ще в першому таймі — він і вирішив долю гри.

У наступному турі луганська Зоря гостюватиме в харківського Металіста 1925, тоді як львівський Рух навідається до рівненського Вереса.

Зоря — Рух 1:0

Гол: Попара, 27

На 36-й хвилині Остап Притула (Рух) не забив пенальті (воротар).

Зоря: Сапутін — Малиш (Руан, 75), Джордан, Янич, Жуніньйо — Андушич (Будківський, 90+4), Кушніренко, Попара (Башич, 64) — Слесар, Горбач (Саленко, 64), Вантух.

Рух: Герета — Копина, Слюбик, Холод, Роман — Притула (Слюсар, 62), Підгурський (Рейляну, 84), Едсон (Сапуга, 71) — Руніч (Алмазбеков, 84), Фаал, Клайвер (Квасниця, 63).

Попередження: Слюсар