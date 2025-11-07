Україна

Гол проти Зріньскі став не лише дебютним, а й дуже особистим для нападника.

Форвард київського Динамо Владислав Бленуце нарешті відзначився першим голом у складі українського клубу. 23-річний румун вийшов на заміну в матчі 3-го туру Ліги конференцій проти боснійського Зріньскі та поставив крапку в розгромі — 6:0.

Для Бленуце цей м’яч став особливим не лише через дебют, а й через непростий період, який він пережив після переходу до “біло-синіх”. Частина вболівальників поставилася до нього вороже, коли в мережі з’явилася інформація, що нападник був підписаний на проросійські акаунти.

Та цього вечора румун відповів на критику найкращим способом — грою.

“Я розумів, що маю використати будь-який шанс. Навіть якщо виходжу не в старті, потрібно бути готовим допомогти команді. Ми дуже багато працюємо на тренуваннях, особливо над стандартами — відпрацьовуємо удари з різних позицій, як головою, так і з обох ніг“, — розповів Бленуце клубній пресслужбі.

Після матчу він також поділився зворушливими словами: “Я присвятив свій гол дружині. Вона вагітна, і ми чекаємо на дитину. Тому цей гол — для неї і для нашого майбутнього малюка“.