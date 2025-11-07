Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють кам’янець-подільський Епіцентр та київська Оболонь.

Кам’янець-подільський Епіцентр та київська Оболонь відкриватимуть дванадцятий тур української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні ім. Романа Шухевича в Тернополі.

Сергій Нагорняк, після поразки від рівненського Вереса (2:3), залучив до стартового складу Григоращука в центрі оборони, тоді як Себеріо гратиму в центрі поля.

Олександр Антоненко, на тлі поразки від Кудрівки (0:1), використав із перших хвилин Грисьо та Курко в обороні, тоді як Прокопенко розташується ліворуч в атаці, яку очолить Устименко.

Епіцентр: Білик — Кирюханцев, Григоращук, Кош, Климець — Себеріо, Запорожець, Миронюк — Сидун, Супряга, Сіфуентес.

Запасні: Вавшко, Бушняк, Кристін, Ліповуз, Янаков, Борячук, Савчук, Беженар, Джеоване, Є. Демченко.



Оболонь: Федорівський — Грисьо, Курко, Дубко, Суханов — Черненко, Семенов — Ільїн, Слободян, Прокопенко — Устименко.

Запасні: Сташків, Чеботарьов, Бичек, Кулаковський, Ломницький, Мединський, Нестеренко, Є. Пасіч, Приймак, Теслюк, Фещенко.



Гра Епіцентр — Оболонь почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.