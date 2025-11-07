Україна

Попри втрати, у команди Сергія Реброва зберігається бойовий склад.

Тренерський штаб національної збірної України вніс дві зміни до складу команди перед заключними матчами відбору до чемпіонату світу-2026 проти Франції та Ісландії.

Через травми Арсеній Батагов і Володимир Бражко не зможуть допомогти збірній у листопадових поєдинках. Їхні місця у заявці займуть Тарас Михавко та Єгор Назарина.

Нагадаємо, що минулого тижня Сергій Ребров оголосив основний і резервний списки із 35 футболістів.