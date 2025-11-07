Попри втрати, у команди Сергія Реброва зберігається бойовий склад.
Тарас Михавко, GETTY IMAGES
07 листопада 2025, 14:08
Тренерський штаб національної збірної України вніс дві зміни до складу команди перед заключними матчами відбору до чемпіонату світу-2026 проти Франції та Ісландії.
Через травми Арсеній Батагов і Володимир Бражко не зможуть допомогти збірній у листопадових поєдинках. Їхні місця у заявці займуть Тарас Михавко та Єгор Назарина.
Нагадаємо, що минулого тижня Сергій Ребров оголосив основний і резервний списки із 35 футболістів.