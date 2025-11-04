Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

До основного списку на ігри проти Франції та Ісландії увійшли 25 футболістів. Ще десятеро виконавців перебувають у резервному.

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров визначився зі складом на завершальні матчі групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Франції та Ісландії.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, до основного списку увійшли 25 футболістів, ще десять гравців перебувають у резерві.

ОСНОВНИЙ СПИСОК:

Воротарі: Євгеній Волинець (Полісся Житомир), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Дмитро Різник (Шахтар Донецьк).

Захисники: Ілля Забарний (Парі Сен-Жермен Париж, Франція), Олександр Сваток (Остін, США), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі — Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир), Олександр Караваєв (Динамо Київ), Арсеній Батагов (Трабзонспор, Туреччина).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Іван Калюжний (Металіст 1925 Харків), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва — Динамо Київ), Георгій Судаков (Бенфіка Лісабон, Португалія), Олег Очеретько (Шахтар Донецьк), Олексій Гуцуляк (Полісся Житомир), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Олександр Зубков (Трабзонспор, Туреччина).

Нападники: Артем Довбик (Рома, Італія), Владислав Ванат (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Олімпіакос Пірей, Греція).

РЕЗЕРВНИЙ СПИСОК:

Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Олександр Тимчик, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі — Динамо Київ), Максим Таловєров (Сток Сіті, Англія), Артем Бондаренко, Єгор Назарина (обидва — Шахтар Донецьк), Олександр Назаренко, Владислав Велетень (обидва — Полісся Житомир).



Збір розпочнеться 10 листопада. Гравці з української Прем’єр-ліги відправляться до Польщі наземним транспортом, після чого команда вирушить літаком до Парижа, де до неї приєднаються легіонери. Передматчеві активності перед поєдинком із Францією відбудуться 12 листопада на стадіоні Парк де Пренс.

Після гри в Парижі національна команда 14 листопада вирушить до Варшави, де 16 листопада проведе заключний матч групового етапу проти Ісландії на стадіоні Легія.